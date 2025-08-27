Detienen en Uruapan a ‘El Rino’, presunto jefe de plaza del CJNG

El alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo, informó la detención de René “N”, alias “El Rino”, jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que generó una respuesta violenta de la organización criminal.

Además, dio a conocer que se activó el código rojo en la región por la captura del presunto delincuente, misma que fue realizada por la Policía Municipal. En este sentido, pidió a la población mantenerse en resguardo.

“En estos momentos nos están informando que se está movilizando gente armada para entrar al municipio de Uruapan, por lo cual les pedimos que, si no tienen nada que hacer en este momento en la calle, tomen sus precauciones y se resguarden hasta que existan las condiciones de seguridad para levantar este código rojo”, dijo en un video que publicó en sus redes sociales.

Asimismo, solicitó el apoyo del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.