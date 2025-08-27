Accidentalmente embarazada del Alfa, ¿dónde ver esta serie sobre amor inesperado?

La serie Accidentalmente Embarazada del Alfa sigue la vida de Elena, quien desea ser madre pero, tras varios intentos de inseminación, pierde poco a poco la esperanza de cumplir su sueño.

Sin embargo, intenta una última vez y logra quedar embarazada. Poco después descubre que el padre de su bebé es el alfa más poderoso de todos, el Alfa Damián.

Esta noticia le cae encima como un balde de agua fría debido a que Elena le tiene un gran temor a los lobos. Tras una serie de eventos que amenazan con acabar con la vida de ella y su bebé, tendrá que fingir ser la luna del Alfa Damián.

¿Dónde ver Accidentalmente embarazada del Alfa?

La serie Accidentalmente Embarazada del Alfa es una producción de ReelShort. Se puede ver oficialmente en el sitio web o desde la app, disponible para dispositivos móviles.

Los primeros ocho episodios, de 77 de integran la serie, están disponibles sin costo. Después del periodo de prueba, será necesario suscribirse para ver el resto de la serie.

La serie está grabada originalmente en español latino, por lo que no debes preocuparte por el idioma.

Otra opción es YouTube, donde algunos episodios pueden verse gratis en cualquier dispositivo móvil. Te compartimos a continuación el link.

Parte 1:

Parte 2:

Parte 3:

