Acapulco cruza fronteras: Abelina López Rodríguez impulsa alianzas turísticas hacia Sudamérica y Canadá

El secretario de Turismo de Acapulco, Noé Peralta Herrera, representa al municipio en el encuentro de negocios ITB Americas en Guadalajara.

Acapulco cruza fronteras y busca nuevas oportunidades para su gente. Por instrucciones de la presidenta municipal, Dra. Abelina López Rodríguez, el puerto participa en ITB Americas, una de las plataformas internacionales de negocios turísticos más importantes, que en su primera edición reúne a representantes de 61 países y regiones.

El secretario de Turismo municipal, Mtro. Noé Peralta Herrera, representa al Gobierno Municipal de Acapulco en este encuentro que se desarrolla del 10 al 12 de noviembre en Expo Guadalajara, con la participación de alrededor de 300 empresas expositoras y 300 compradores invitados, además de profesionales y representantes de la industria turística internacional.

Entre los países y regiones representados se encuentran Canadá, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Perú, Bolivia, Costa Rica, Finlandia, Egipto, China, Japón, Sudáfrica, Tailandia y Nueva Zelanda, entre otros, lo que convierte a Guadalajara en un punto de encuentro para generar relaciones comerciales y oportunidades para los destinos participantes.

Acapulco promueve sus atractivos turísticos ante expositores e inversionistas internacionales reunidos en Expo Guadalajara. ı Foto: Gobierno Acapulco

Como parte de esta agenda de trabajo, Peralta Herrera sostuvo una reunión con Luis Noriega, director de Ventas para Latinoamérica y el Caribe de Air Canada, con quien intercambió perspectivas sobre oportunidades de colaboración, promoción turística y acercamiento al mercado canadiense.

Asimismo, el secretario de Turismo sostuvo encuentros con agencias de viajes de Colombia, con el propósito de establecer vínculos comerciales, promover los atractivos de Acapulco y explorar nuevas oportunidades para atraer visitantes del mercado sudamericano.

En el ámbito institucional, el Mtro. Noé Peralta Herrera también hizo llegar los saludos de la presidenta municipal de Acapulco, Dra. Abelina López Rodríguez, al gobernador constitucional de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, y a la secretaria de Turismo del estado, Michelle Fridman Hirsch, como muestra de la voluntad de mantener una relación cercana y fortalecer los vínculos de colaboración turística entre Acapulco y Jalisco.

Noé Peralta Herrera fortalece los lazos de cooperación turística institucional durante su participación en ITB Americas. ı Foto: Gobierno Acapulco

Estos acercamientos permiten fortalecer la relación entre destinos mexicanos, compartir experiencias y generar nuevas oportunidades de cooperación para impulsar la actividad turística.

La estrategia impulsada por la alcaldesa Abelina López Rodríguez busca ampliar la presencia de Acapulco en mercados internacionales, particularmente en Sudamérica y Canadá, mediante acercamientos con agencias de viajes, operadores turísticos, aerolíneas y empresas especializadas.

Durante su participación, Peralta Herrera destacó que Acapulco tiene que estar presente en los grandes espacios donde se construye el futuro de la industria turística.

“Por instrucciones de nuestra presidenta municipal, venimos a tocar puertas, construir alianzas y buscar nuevos mercados. Detrás de cada turista que llega a Acapulco hay una oportunidad para nuestros hoteles, restaurantes, transportistas, comerciantes, prestadores de servicios y, sobre todo, para miles de familias que dependen del turismo”, expresó.

Noé Peralta Herrera (der.) y el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus (izq.). ı Foto: Gobierno Acapulco

Subrayó que esta participación tiene un propósito muy claro: transformar la promoción internacional en resultados para la población, con más visitantes, mayor ocupación hotelera, empleos y derrama económica.

“Queremos que las familias de Acapulco sepan que estamos trabajando para abrir nuevas oportunidades. No esperamos a que los turistas lleguen por sí solos; salimos a buscarlos, a construir alianzas y a posicionar nuestro destino en nuevos mercados”, puntualizó.

La presencia de Acapulco en ITB Americas forma parte de una estrategia de diversificación turística y fortalecimiento de relaciones con el sector privado, con la finalidad de consolidar al puerto como un destino competitivo y con proyección internacional.

Porque cuando Acapulco abre sus puertas al mundo, también abre nuevas oportunidades para su gente.

El Gobierno Municipal que encabeza la doctora Abelina López Rodríguez refrenda su compromiso de impulsar el turismo como motor de desarrollo económico, empleo y bienestar para las familias acapulqueñas.

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