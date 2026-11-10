Diputados discuten el PEF 2027; oposición exige más recursos para salud, campo y seguridad

Diputados de Morena votan durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, en la discusión de reservas del Presupuesto de Egresos de la Federación.

La Cámara de Diputados continuó la mañana de este martes con la discusión en lo particular del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, con más de mil reservas de legisladores de oposición y de partidos aliados de Morena, quienes plantearon reasignaciones presupuestales para fortalecer sectores como salud, educación, campo, seguridad e infraestructura.

PRI cuestiona distribución del gasto público

Entre los planteamientos de la oposición, el PRI cuestionó la distribución del gasto público y acusó que el presupuesto reduce recursos para la inversión ferroviaria, el campo y la salud, mientras destina recursos a megaproyectos que, a su consideración, no benefician directamente a la ciudadanía.

La diputada priista Paloma Domínguez Ugarte pidió reasignar recursos a partidas que atiendan las necesidades de las familias mexicanas, mientras que Christian Castro Bello propuso transferir más recursos al Ramo 36 y reasignar presupuesto de la Oficina de la Presidencia al IMSS-Bienestar.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, mientras la oposición cuestionó la deuda pública. La discusión continuará en lo particular y podría extenderse hasta este miércoleshttps://t.co/57pZIsXeDP#CámaraDeDiputados… pic.twitter.com/PVqw7X0ltw — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 10, 2026

Por su parte, Ofelia Socorro Jasso Nieto planteó recuperar el programa Escuelas de Tiempo Completo mediante una reasignación presupuestal que permita ampliar las jornadas escolares de seis a ocho horas.

En materia de infraestructura y seguridad, el priista Luis Gerardo Sánchez Sánchez solicitó mayores recursos para Guanajuato, mientras que Andrés Mauricio Cantú Ramírez pidió fortalecer la obra pública y la movilidad en Apodaca, Nuevo León, así como recuperar un fondo para atender las necesidades de seguridad municipal.

PAN propone recursos para universidades y turismo

Desde el PAN, la diputada Tania Palacios Kuri presentó una reserva para fortalecer el presupuesto de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), al destacar la calidad educativa de la institución y el reconocimiento internacional de sus estudiantes.

También Ernesto Sánchez Rodríguez propuso destinar 117 millones de pesos al desarrollo turístico, con recursos orientados a atender necesidades de movilidad, infraestructura hídrica y energía en Quintana Roo.

Legisladores del PAN protestan en el pleno durante la discusión del PEF, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

En tanto, Samantha Margarita Garza de la Garza solicitó fortalecer la producción del campo mediante la tecnificación del riego y la cosecha, además de mejorar el sistema de movilidad de Nuevo León.

PT y PVEM presentan propuestas para trabajadores y programas sociales

Las propuestas de la oposición se sumaron a planteamientos de los partidos aliados de Morena. Por el PT, Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja presentó una reserva para construir un Plan de Justicia dirigido a trabajadores y extrabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA), mientras que Jorge Armando Ortiz Rodríguez pidió reconocer los derechos sociales de trabajadores ferrocarrileros jubilados y pensionados.

En el caso del PVEM, José Luis Hernández Pérez propuso reasignar 50 millones de pesos del sector ferroviario para fortalecer la atención de la salud mental y ampliar los programas sociales destinados a personas con discapacidad.

🏛️ La Cámara de Diputados iniciará este lunes el debate del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027. La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, pidió a los legisladores mantener una discusión seria y responsablehttps://t.co/yRxrTrRdby — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 9, 2026

Su correligionario Ricardo Madrid Pérez planteó fortalecer el programa Comercio Justo en beneficio de productores primarios, mejorar los sistemas de agua y las presas del país, así como incrementar los recursos para las corporaciones policiacas estatales.

También se presentaron propuestas para fortalecer la atención de la salud mental y la prevención, como la de la diputada Celia Esther Fonseca Galicia, quien solicitó reasignar recursos al Ramo 12, aunque finalmente retiró su reserva.

MC pide priorizar salud, educación y justicia para las mujeres

Por Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros planteó que el presupuesto atendiera prioritariamente la justicia para las mujeres, los sectores de salud y educación, la infraestructura hídrica y las universidades estatales. Otros legisladores de esa bancada solicitaron mayores apoyos para personas con discapacidad, el campo y los servicios municipales.

Sin embargo, no todas las propuestas llegaron a votación, pues algunas fueron retiradas por sus promoventes y otras no fueron admitidas a discusión. La discusión continúa y se prevé que concluya hasta el miércoles.

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