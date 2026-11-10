Debaten Diputados PEF con recortes a árbitro, CNDH y más de mil reservas

La Cámara de Diputados aprobó en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, con un gasto neto de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos, y dejó pendiente la discusión en lo particular, para la cual se prevén más de mil reservas de los grupos parlamentarios.

Tras seis horas de debate, el dictamen recibió 372 votos a favor de Morena, PVEM, PT y Movimiento Ciudadano (MC), y 102 en contra del PAN y el PRI, sin abstenciones. El aval general mantiene una reducción de seis mil millones de pesos respecto de lo solicitado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

El monto global representa un incremento de 442 mil 804.4 millones de pesos frente al presupuesto aprobado para 2026, equivalente a un crecimiento real de 1.3 por ciento.

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El presidente de la mesa directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué,informó que se presentaron propuestas de modificación a la totalidad de los artículos del proyecto de PEF 2027, así como sus transitorios y anexos. Adelantó que los bloques de reservas comenzarán a discutirse este martes, a partir de las 09:00 horas. La previsión de más de mil propuestas de modificación anticipa una jornada prolongada, que podría extenderse hasta el miércoles antes de la votación en lo particular.

El Dato: México Evalúa calcula que los intereses de la deuda y las pensiones absorberán 10.3% del PIB, encima del 9.4% de salud, educación, seguridad e infraestructura.

El dictamen prevé un déficit presupuestario de un billón 358 mil 558 millones 800 mil pesos. El total de gasto de inversión estimado para 2027 asciende a un billón 133 mil 613.2 millones de pesos, del cual 90.5 por ciento corresponde a inversión física presupuestaria.

Durante la discusión, Morena y sus aliados defendieron que el proyecto enviado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo prioriza los programas sociales, la salud, la educación y la infraestructura. PAN y PRI cuestionaron la distribución del gasto, la deuda pública y los recursos destinados a proyectos como el Tren Maya.

La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Merilyn Gómez Pozos, sostuvo que las reasignaciones al INE permitirán atender necesidades sociales. De esa bolsa, tres mil millones de pesos se destinan a La Escuela es Nuestra; mil millones al sector ambiental; 700 millones a la Agencia Federal de Aviación Civil y 300 millones a la Comisión Nacional de Búsqueda.

Otros 618 millones se asignan a un programa de atención a la primera infancia, 362 millones a la Secretaría de las Mujeres y 20 millones al fomento turístico. La legisladora también informó de una reasignación de seis mil 500 millones de pesos para obras hidráulicas en Jalisco.

Ese último punto fue parte de los argumentos de MC para acompañar el dictamen. La diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez aclaró que votar a favor en lo general no significa coincidir con todo el presupuesto ni otorgar un cheque en blanco. Su bancada reivindicó acuerdos para atender agua y movilidad en Jalisco y Nuevo León.

Legisladores del PAN protestan en el pleno, ayer, durante la discusión del PEF. ı Foto: Cuartoscuro

Por Morena, Dolores Padierna defendió los aumentos para el IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, la Secretaría de Salud, hospitales e institutos nacionales. La diputada del PVEM Cindy Winkler Trujillo destacó más de un billón de pesos para programas sociales y recursos para infraestructura ferroviaria, carretera e hidráulica.

En contraste, la panista Margarita Zavala reprochó que no se fortalezcan suficientemente los rubros de salud, educación de calidad y universidades. También cuestionó el aumento a La Escuela es Nuestra, al considerar que el programa no está funcionando.

Su compañero de bancada, Héctor Saúl Téllez, calificó el presupuesto como “hipotecario” y sostuvo que contempla 1.7 billones de pesos de deuda pública, con lo que, según sus cálculos, el saldo histórico llegaría a 22 billones.

El priista Mario Zamora cuestionó los más de 18 mil millones de pesos para el Tren Maya y afirmó que superan lo destinado a las policías estatales y municipales. También los comparó con Salud Casa por Casa y fertilizantes.

“Este dictamen nos dice que pesa más un tren que la consulta de un abuelo en su casa, que la cosecha de un productor o el policía”, expresó.

Los ajustes también alcanzan a la CNDH y al sector energético. La primera presenta una reducción real de 12.8 por ciento frente a 2026; el Ramo Energía registra una disminución nominal de 181 mil 804.9 millones de pesos, equivalente a 68 por ciento. Las empresas públicas del Estado tendrían en conjunto 56 mil 890 millones menos, una caída real cercana a ocho por ciento.

En paralelo, especialistas han advertido sobre el margen disponible para servicios e inversión. Judith Senyacen Méndez, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), señaló que alrededor de 80 por ciento del presupuesto está comprometido, lo que limita las reasignaciones.

México Evalúa reconoció avances en la reducción del déficit, pero consideró insuficiente el esfuerzo para estabilizar la deuda. Jorge Cano, coordinador de Finanzas Públicas de la organización, advirtió que las metas dependen de una recaudación récord y de menores apoyos a Pemex; de incumplirse, el ajuste podría recaer en inversión, salud y educación.

Con el aval en lo general, la disputa se concentra ahora en las modificaciones que las bancadas defenderán en tribuna antes de completar la aprobación del gasto federal para el próximo año.

Personal de UNAM exige 1,800 mdp más en Diputados

| Por Claudia Arellano

Trabajadores sindicalizados de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) protestaron frente a la Cámara de Diputados para exigir una ampliación de mil 800 millones de pesos al presupuesto de 2027, con el propósito de garantizar los recursos necesarios para cumplir los acuerdos alcanzados en materia de revisión salarial.

Los manifestantes acudieron a las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro para solicitar recursos adicionales para la institución educativa durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, donde legisladores deberán definir las asignaciones para educación superior y las instituciones públicas de investigación para el próximo ejercicio fiscal.

La demanda se suma a las presiones de distintos sectores universitarios y laborales que han acudido a la Cámara de Diputados para solicitar ajustes a las partidas presupuestarias, ante la preocupación de que los recursos proyectados resulten insuficientes para cubrir compromisos salariales y prestaciones del personal.

El Tip: La UNAM y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México acordaron la semana pasada el incremento salarial de 4% directo y 2% en prestaciones.

Los trabajadores señalaron que la ampliación solicitada es necesaria para respaldar los acuerdos de la revisión salarial y garantizar que la universidad cuente con suficiencia presupuestaria para atender sus obligaciones con la base sindicalizada.

Además, pidieron atender su planteamiento y evitar que la falta de recursos se traduzca en incumplimientos de los compromisos laborales. Por lo anterior, el recinto legislativo amaneció ayer bajo resguardo de elementos de la Secretaría de Seguridad (SSC), que instalaron puestos de control sobre avenida Congreso de la Unión y Sidar y Rovirosa, para garantizar los accesos y evitar posibles bloqueos.

576.6 Mil millones de pesos propone el PEF 2027 para la SEP

El operativo se dio con vallas metálicas y camiones que bloquearon el paso, y ocurre que después de que, la semana pasada, trabajadores jubilados de la Cámara de Diputados bloquearon accesos vehiculares al recinto, lo que impidió el ingreso de legisladores y personal y provocó que se suspendiera la sesión programada.