Luis Mendoza solicitó ante el Congreso de la Ciudad de México un presupuesto de 4 mil 638 millones de pesos para el ejercicio 2027.

El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza Acevedo, advirtió ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México que la demarcación requiere una inversión de 850 millones de pesos anuales durante los próximos cinco años para rehabilitar vialidades, carpeta asfáltica y la red secundaria de drenaje, al tiempo que solicitó un presupuesto total de 4 mil 638 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2027.

Durante su comparecencia ante legisladores capitalinos, el funcionario explicó que el envejecimiento de la infraestructura urbana demanda inversiones oportunas y sostenidas para evitar que el deterioro de los servicios incremente los costos de reparación.

Precisó que, de mantenerse el ritmo actual de inversión autorizado en alrededor de 100 millones de pesos anuales, la rehabilitación de la infraestructura existente en la alcaldía tardaría hasta 45 años.

TE RECOMENDAMOS: Revisa tu placa Hoy No Circula miércoles 18 de noviembre 2026 aplica para estos autos en CDMX y Edomex

“Requerimos 850 millones de pesos anuales durante cinco años, para que dé un monto total de 4 mil 250 millones de pesos, para rehabilitar todas las vialidades secundarias de la alcaldía, cambiando la red de drenaje, tubería de agua potable, rellenado de toda la base y cambio de la carpeta asfáltica y con ello pudiéramos apenas llegar al punto de equilibrio, no estoy diciendo que con eso ya resolveríamos el problema, llegaríamos al punto de equilibrio para poder salir adelante como debe de ser”, detalló Mendoza Acevedo.

Asimismo, el alcalde destacó que su gobierno ha ejercido de manera responsable los recursos públicos priorizando programas de alto impacto directo, entre los que sobresale el fortalecimiento de la estrategia de seguridad Blindar BJ360°.

Señaló que este esquema ha permitido posicionar a Benito Juárez como el segundo municipio con mayor percepción de seguridad a nivel nacional, logrando que nueve de cada diez habitantes se sientan seguros.

“Blindar BJ360° ya es una canasta básica para Benito Juárez; mantener el primer lugar de la ciudad, el primer lugar en la Megalópolis y el segundo lugar nacional en percepción de seguridad es algo sumamente complicado, complejo y una construcción de mucho tiempo, de mucho esmero e inversión. Los programas exitosos hay que presumirlos y que las vecinas y vecinos sepan que sus impuestos están trabajando y están dando buenos resultados”, afirmó.

El alcalde de Benito Juárez Luis Mendoza advirtió que se requieren 850 millones de pesos anuales durante cinco años para vialidades y drenaje. ı Foto: Especial.

Respecto a la solicitud presupuestal de 4 mil 638 millones de pesos para 2027, Luis Mendoza indicó que dichos recursos permitirán consolidar los ejes operativos de seguridad, servicios urbanos, protección civil, acciones sociales, servicios médicos, atención a animales de compañía, así como el mantenimiento de parques, mercados, bibliotecas, casas de cultura e infraestructura deportiva.

El alcalde subrayó que la renovación de las vialidades secundarias y de la red hidráulica no solo beneficia a los residentes de Benito Juárez, sino también a las miles de personas que transitan diariamente por la alcaldía por motivos laborales, educativos y recreativos.

Durante la mesa de trabajo, integrantes de las diversas fuerzas políticas reconocieron la gestión de su administración y su apertura al diálogo institucional, mientras Mendoza refrendó su disposición de coordinarse con los distintos órdenes de gobierno y el Poder Legislativo.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR