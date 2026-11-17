A tres días de que venciera el plazo para registrar y emplacar los Vehículos de Movilidad Eléctrica Personal (Vemepes), la Secretaría de Movilidad (Semovi) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) anunciaron una prórroga hasta nuevo aviso para que sus propietarios regularicen estas unidades en la Ciudad de México.

La ampliación ocurre en medio del bajo registro de estos medios de transporte. De acuerdo con un reporte de la Semovi entregado a La Razón vía transparencia, hasta el 21 de agosto pasado sólo había cuatro mil 51 unidades inscritas, equivalente a cerca de dos por ciento de los 200 mil scooters, bicicletas y otros vehículos eléctricos que se estima circulan en la capital.

En octubre, este diario documentó que el ritmo de registro era de apenas 77 vehículos diarios, mientras que usuarios señalaron que el costo de las placas y la falta de recursos dificultaban cumplir con el trámite.

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#ComunicadoConjunto | La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (@LaSEMOVI) y la #SSC informan que se amplía el plazo para el registro y emplacamiento de los Vehículos de Molividad Eléctrica Personal hasta nuevo aviso.



La prórroga busca apoyar a la ciudadanía al darle… pic.twitter.com/YzH6DNX6hT — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 18, 2026

La fecha límite original era el 20 de noviembre, después de que el padrón comenzará a operar el 1 de julio. Sin embargo, las autoridades no establecieron un nuevo plazo y señalaron que la extensión busca dar más tiempo a la ciudadanía para realizar el procedimiento y regularizar sus vehículos.

La Semovi invitó a los propietarios a realizar el trámite con anticipación, con el argumento de que el registro busca fortalecer la seguridad vial y brindar certeza jurídica a los usuarios.

Para obtener las placas, los interesados deben ingresar al Sistema de Trámites Vehiculares de la Ciudad de México, en el portal https://app.semovi.cdmx.gob.mx/ventanilla-semovi, y presentar una identificación oficial vigente, el documento que acredite la propiedad del vehículo, el archivo XML del comprobante fiscal y un comprobante de domicilio de la capital con antigüedad no mayor a 90 días.

La SEMOVI y @SSC_CDMX informan prórroga en la fecha límite para registro de VEMEPES. 🛴🛵⚡️ pic.twitter.com/Xr3gfqLk1p — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) November 18, 2026

Una vez validada la información, recibirán por correo electrónico las instrucciones para generar la línea de captura y efectuar el pago correspondiente. La entrega de placas, tarjeta de circulación y Distintivo de Movilidad Eléctrica se realizará en el Módulo de Control Vehicular ubicado en Álvaro Obregón 269.

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MSL