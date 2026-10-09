Registrados, sólo 2% de 200 mil scooters y bicis eléctricos que circulan

A 43 días del inicio de la aplicación de multas por no emplacar Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (Vemepes) y Vehículos Eléctricos Personales (Vep), así como por violar con ellos el Reglamento de Tránsito, en la Ciudad de México sólo cuatro mil 51 unidades registradas, es decir, dos por ciento de las 200 mil que se estima circulan.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó a La Razón vía transparencia sobre el chequeo de los scooters, bicicletas y motocicletas eléctricas, ocurrido entre el 1 de julio y el 21 de agosto pasado., cuya cifra total representa un promedio de 77 bienes de este tipo cada día.

Si bien esta cantidad de vehículos matriculados representa 181.32 por ciento más que la cantidad contabilizada el pasado 4 de agosto, cuando fueron mil 440, pero es una cantidad mínima de las unidades que las autoridades prevén que hay en la ciudad.

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El Dato: Diversos estudios revelan que los puntos de venta de vehículos eléctricos aumentaron casi dos mil por ciento entre 2020 y 2024 en la capital del país.

“No creo que registren a todos, si luego hay motos que tampoco tienen nada en regla, por eso se zafan los retenes o se pasan la banqueta, las tienen irregulares, con éstos está peor. Y luego ni tránsitos hay. ¿Cuántos policías necesitas para ir cachando conductores?”, dijo Iván Mauricio, uno de los miles de conductores que aún no hacen su registro.

La inscripción de scooters, bicicletas y motos eléctricas en un padrón del Gobierno local inició el pasado 1 de julio, momento a partir del cual los conductores de Vemepes y Vep tendrían un total de 142 días (hasta el 20 de noviembre) para regularizar sus medios de transporte.

La emisión de estos requisitos opera en función de las características de cada unidad, pues de acuerdo con el Código Fiscal local quienes conduzcan un Vemepe que supere los 25 kilómetros por hora y un peso menor a 35 kilogramos debe contar con una licencia tipo A y el emplacamiento costará 572 pesos.

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En el caso de aquellas unidades con un peso de entre 25 y 100 kilos, los conductores tienen que tramitar la matrícula tipo B y pagar mil 142. Los usuarios de Vep tienen que desembolsar 709 pesos.

“Ya nos pesó la idea de que en vez de usar ahora avenidas sólo en calles. Eso de gastar no sé cuánto para que le pongan a uno la plaquita, pues tenemos otras cosas en qué gastar, no ganamos tanto, si no traeríamos un camionetón”, criticó Mayte, una dueña de Vemepe que radica en Iztapalapa y sólo ocupa su vehículo para transportar a su hija de 12 años.

Si se elabora un cálculo estimado a partir de la cantidad de registros diarios que la Semovi contabilizaba hasta el 21 de agosto pasado, para el próximo 20 de noviembre de 2026 podría haber un promedio de seis mil 933 transportes nuevos, los cuales se sumarían a los cuatro mil 51 existentes.

De esta manera, la primera etapa para regularizar los Vep y Vemepes concluiría con un monto estimado de 10 mil 984 inscripciones a este nuevo padrón, el cual fue propuesto por el Gobierno de la Ciudad de México.

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LAS VENTAS. En un recorrido realizado por al menos cinco comercios y tiendas departamentales donde se ofertan Vep y Vemepes, este diario observó que todavía no se ofrecían unidades ya matriculadas.

Uno de esos casos ocurrió en la sucursal de El Palacio de Hierro ubicada en avenida Durango número 230, dentro de la colonia Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Una empleada explicó que si alguna persona desea adquirir un scooter o una moto eléctrica que rebase los 25 kilómetros por ahora, el trámite de emplacado va por cuenta sólo del comprador.

“En este caso ni en Palacio ni en Costco, por ejemplo, que es donde Segway (marca de vehículos eléctricos) tiene presencia, hacen ese trámite. Eso ya parte realmente del cliente. No sé si sea una situación específica de la marca o de las tiendas”, dijo.

Esta situación también se repitió en sitios de menor tamaño, como Volts ON Scooters (ubicada en San Pedro de los Pinos, Benito Juárez) y Z e-Scooters MX (ubicada en la colonia Escandón, dentro de la demarcación Miguel Hidalgo), por lo que para adquirir uno de estos transportes ya emplacados, compradores pueden enfrentar dificultades.

El pasado 5 de mayo, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, afirmó que la venta de vehículos eléctricos con emplacamiento debía iniciar el 1 de julio, aunque esta disposición ha presentado problemáticas.

“Para que quede claro, a partir del 1 de julio, todos los vehículos nuevos tendrán que salir casi emplacados. A partir del 1 de septiembre, todos aquellos vehículos que no se emplaquen podrán ser sancionados, mientras que todas las empresas que vendan vehículos tendrán placa al ser vendidos, como obligatoriedad”, aseveró el titular de la dependencia.

A raíz de las fallas en el emplacamiento y el bajo índice de registros, la diputada local de la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad, Yolanda García Ortega, mencionó que sí ve la necesidad de una prórroga para el registro de estas unidades, las cuales empezarán a ser sancionadas después del 20 de noviembre.

“Yo creo que no se va a cumplir con el registro. Siempre hay una resistencia a la cuestión de regularización, ya sea por falta de tiempo o por el recurso que implica”, dijo la legisladora del Verde.

Asimismo, la legisladora capitalina enfatizó que el emplacamiento desde los puntos de venta sí ha inhibido la adquisición de scooters, bicicletas y motos eléctricas en toda la Ciudad de México.

“A la par de esta situación, nos han estado reportando también esa parte de que se ha estado inhibiendo la adquisición de estos vehículos. Entonces, habría que ver con el sector empresarial porque yo creo que sí va a haber la necesidad de una prórroga. Incluso buscar mecanismos de mayor flexibilidad para poder hacer el trámite“, sostuvo a etse diario.