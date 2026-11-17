La Ciudad de México proyecta crear 400 nuevos espacios de educación inicial hacia 2030, de los cuales 300 serán construidos por el Gobierno capitalino y otros 100 se propondrán a las alcaldías, con el objetivo de ampliar la atención pública a niñas y niños de cero a tres años, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Durante la presentación de la política de educación inicial, la mandataria explicó que actualmente hay 273 mil menores de esa edad en la capital, pero sólo 37 mil reciben este servicio en instituciones públicas y privadas. De ellos, alrededor de 12 mil son atendidos por los gobiernos federal y capitalino.

La meta es pasar de 217 a 617 centros y aumentar de 12 mil a 72 mil los espacios de atención a cargo de los gobiernos.

Para concretar la participación de las alcaldías, la administración central ofrecerá subsidios para cubrir el costo de los alimentos, uno de los principales gastos de operación de las estancias infantiles.

Presentamos nuestra Política de #EducaciónInicial en la Ciudad de México, un paso histórico para saldar una deuda con la primera infancia y construir una verdadera ciudad cuidadora, donde las mujeres no tengan que sacrificar su proyecto de vida para cuidar a sus hijas e hijos.… pic.twitter.com/726Phz3CFr — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 17, 2026

El anuncio se acompaña de una reforma constitucional presentada hace un mes ante el Congreso de la Ciudad de México, que busca incorporar la educación inicial como parte de los niveles obligatorios del sistema educativo, junto con preescolar, primaria, secundaria y educación media superior.

La propuesta también establece el derecho de niñas y niños a recibir educación inicial pública y gratuita, así como la obligación del Gobierno de garantizarlo mediante una red progresiva de servicios.

Con ello, se busca que las siguientes administraciones mantengan la inversión en infraestructura y amplíen la cobertura hasta alcanzar la universalidad.

La mandataria capitalina estimó que este objetivo podría tomar entre 20 y 25 años, debido al rezago que existe en la atención de la primera infancia.

“En esta ciudad la educación empieza desde la cuna. La educación comienza con la vida”, afirmó.

Brugada Molina sostuvo que la falta de espacios públicos de cuidado también profundiza la desigualdad económica, pues el nacimiento de un hijo incrementa los gastos familiares y, cuando no existen servicios de atención, principalmente las mujeres deben dejar sus empleos para dedicarse a la crianza, lo que reduce los ingresos del hogar.

Por ello, definió la política como una estrategia de derechos de la infancia, una política feminista y de cuidados que permita a las mujeres recuperar tiempo, autonomía y oportunidades laborales, además de una medida para combatir la pobreza al reducir los gastos de las familias.

El modelo educativo contempla estimulación temprana, desarrollo del lenguaje, crianza positiva, desarrollo físico, psicomotor y cognitivo, así como actividades para fomentar la creatividad, convivencia, socialización y autonomía.

También incluye aprendizaje mediante el juego y la exploración, alimentación saludable, promoción de la lactancia materna y coordinación con los servicios públicos de salud para detectar oportunamente problemas de audición, visión, lenguaje y desarrollo psicomotor.

Los centros deberán funcionar bajo una pedagogía del afecto, el cuidado sensible y la seguridad emocional, sin castigos humillantes. Además, todos los menores que ingresen al sistema recibirán el apoyo económico del programa Desde la Cuna, que continuará también para quienes no estén inscritos en alguno de los centros.

La Jefa de Gobierno consideró que construir este sistema será uno de los principales legados de su administración, pues busca que el Estado asuma la responsabilidad de garantizar educación y cuidados desde el nacimiento, en lugar de dejar esa tarea exclusivamente en manos de las familias.

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MSL