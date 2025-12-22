James Hetfield de Metallica visita, Ciudad Obregón, Sonora, y emociona a fans ¿A qué vino? | FOTOS

El vocalista de Metallica, James Hetfield, causó furor entre sus fans mexicanos porque fue captado en Sonora, en un conocido rancho, el cantante hasta se dio tiempo de firmar autógrafos a los fans que se acercaron a él.

James Hetfield en Sonora ı Foto: Redes sociales

El cantante de la conocida banda de Thrash metal visitó el rancho Terranova Ranch, en donde no solo recorrió el lugar, sino que también participó en un catering de mariscos y vivió la experiencia del desierto mexicano.

¿A qué vino James Hetfield de Metallica?

El cantante de Metallica vino a hacer actividades recreativas de caza, pues el Terranova Ranch es un lugar turístico para la caza que se caracteriza por ser un sitio de lujo. En su catálogo dice que ofrece animales para pesca, ciervos y aves.

James Hetfield vino a cazar a Sonora ı Foto: Redes sociales

En las imágenes que circulan en las redes, el cantante de “Master of puppets” se le puede ver en una imagen junto a un ciervo, según la información, el músico de metal vino acompañado de su hijo.

James Hetfield en México ı Foto: Redes sociales

En otras de las imágenes se puede ver que James Hetfield estuvo conviviendo con los fans que le pidieron autógrafos, firmó guitarras y saludó a los jóvenes que se le acercaron, pese a que estaba disfrutando de su tiempo libre en compalía de su hijo.

James Hetfield convivió con fans en su visita a Sonora ı Foto: Redes sociales

Los últimos conciertos de Metallica en México

La última vez que Metallica vino a México fue en el 2024, cuando hizo una serie de conciertos en el Estadio GNP con su escenario 360 de su gira 72 seasons.

Ahí James sorprendió porque vistió un pantalón con detalles que recuerdan a los pantalones de los charros y mariachis.

En sus cuatro conciertos, Metallica cautivó al público porque en cada uno cantaron un tema mexicano. En la primera fecha interpretaron La Chona de Los Tucanes de Tijuana, también cantaron La Negra Tomasa de Caifanes.

Previo a que se hiciera la gira en México, Metallica lanzó el álbum de 72 seasons en los cines de México, en donde los integrantes de la agrupación contaron cómo compusieron el disco y presentaban la canción. En este álbum la banda, en la que también participan Robert Trujillo, Lars Ulrich y Kirk Hammet, buscó volver a los orígenes del género con riffs pesados y canciones más largas que empezaron a salir en la década de los 80, como es el caso de “Master of puppets”.

Metallica es uno de los grupos de metal más querido por los fans mexicanos, ya que son leyendas de este género musical.