Mujer cae de grada por tomarse foto en concierto de Harry Styles

Una mujer sufrió una aparatosa caída desde una grada del Marvel Stadium, en Melbourne, Australia, mientras intentaba tomarse una fotografía. El incidente ocurrió al finalizar un concierto del cantante británico Harry Styles.

Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar y trasladaron a la joven a un hospital, donde recibió atención médica debido a que sufrió diversas lesiones.

El momento exacto del accidente quedó registrado en video, el cual se volvió viral rápidamente en redes sociales y medios de todo el mundo.

VIDEO | Mujer cae de grada por tomarse foto en concierto de Harry Styles; es hospitalizada de urgencia

Según reportó la cadena australiana 7News, la mujer que se accidentó al finalizar el concierto de Harry Styles en Melbourne tiene alrededor de 30 años.

La joven se sentó sobre la barandilla del segundo nivel del Marvel Stadium mientras posaba para una fotografía junto a otra persona. En ese momento perdió el equilibrio y cayó sobre una fila de asientos vacíos ubicada varios metros más abajo.

En las imágenes de este momento que fueron difundidas en redes muestran a las dos mujeres cerca del barandal mientras una tercera toma fotografías con un teléfono celular. Durante una pose, la afectada, quien luce un vestido, levanta las piernas, pierde estabilidad y cae al vacío.

Harry Styles fan falls off a second-tier balcony while trying to pose for a photo while sitting on the railing in Melbourne.



Witnesses say the fall was so bad that people were “nearly vomiting and collapsing” from what they saw.



The woman, allegedly in her 30s, was sent to the… pic.twitter.com/BoYHEL7C9n — Collin Rugg (@CollinRugg) November 29, 2026

Bianca Vicino, testigo del incidente, dijo a 7News que escuchó los gritos de la multitud y describió el impacto que causó la escena entre los asistentes. “La gente estaba a punto de vomitar y desmayarse”, aseguró.

Por su parte, otra testigo aseguró que varias personas observaban la situación desde minutos antes y les pedían que se alejaran del barandal.

Un portavoz de Ambulance Victoria informó que los paramédicos atendieron a la mujer en el estadio antes de trasladarla al Hospital Alfred. La paciente presentó lesiones en la parte superior e inferior del cuerpo, aunque permaneció en condición estable.

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