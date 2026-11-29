El conductor regiomontano Ernesto Chavana generó preocupación entre sus seguidores pues informó que tuvo que ser hospitalizado de emergencia debido a un intenso dolor que le impidió cumplir con sus compromisos en la Ciudad de México.

Horas después, el presentador confirmó que fue sometido a una cirugía para atender el problema de salud que lo aquejaba.

Ernesto Chavana es operado de emergencia, ¿qué le pasó?

El 27 de noviembre Ernesto Chavana compartió con sus seguidores de Instagram que se encuentra atravesando graves problemas de salud, por lo que hará una pausa profesional.

“Por fuertes problemas de salud me debo la necesidad de posponer los eventos de este fin de semana en CDMX. Los mantendré informados sobre mi estado de salud y las próximas fechas ¡Gracias por su apoyo y comprensión!“, escribió el presentador de televisión junto al clip.

Chavana dijo que la madrugada del viernes comenzó a sufrir un dolor renal mucho más intenso de lo habitual, provocado por un cálculo renal que ya le había causado molestias durante varios días. Señaló que, aunque había intentado controlar los síntomas con medicamento, el tratamiento dejó de hacer efecto, por lo que acudió de inmediato al hospital.

Finalmente, informó que los especialistas decidieron realizar el procedimiento quirúrgico y, horas más tarde, desde la cama del hospital, aseguró que los médicos lograron retirar una piedra renal de más de medio centímetro, causante de los fuertes dolores.

También señaló que pudo descansar tras la intervención y agradeció las muestras de apoyo de sus seguidores.

Ernesto Chavana indicó que esperaba recibir el alta médica durante la tarde o noche siguiente y reincorporarse a sus actividades laborales en los próximos días.

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