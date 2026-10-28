Ernesto Chavana, conductor regiomontano, se volvió tendencia en redes sociales recientemente pues se difundió un video del momento en que pateó un dron en pleno programa en vivo de Es Show. El aparato impactó directamente en el rostro de su compañera y colaboradora, la modelo Isabella Rojas.

Ante la ola de críticas en contra del conductor, María Fernanda Chavana, conocida como Mafer Chavana, decidió salir en defensa de su padre. Sin embargo, la joven intérprete generó aún más polémica.

Hija de Chavana defiende al conductor tras patear dron y golpear a modelo: ‘Vamos a salir adelante’

Mafer Chavana, hija de Ernesto Chavana, utilizó su cuenta de Instagram para respaldar al conductor de televisión luego de que este pateara un dron que golpeó en el rostro a la modelo Isabella Rojas en pleno programa en vivo.

En una de sus publicaciones y en una historia de la misma red social, la joven compartió un mensaje emotivo dirigido al presentador: “Pa, tú siempre has estado conmigo, en las buenas y en las malas, y ahora me toca a mí estar contigo”.

Además, ante las críticas que el incidente desató, la joven destacó que apoya y respalda incondicionalmente a su padre, Chavana. “Sé que no es fácil ver tantas críticas y comentarios, pero quiero que sepas que no estás solo. Antes que cualquier cosa, eres mi papá y te amo”, expresó.

Mafer Chavana también escribió que este mal rato pasará: “No tienes que cargar con todo tú solo, aquí estoy para ti, así como tú siempre has estado para mí. Te amo mucho y vamos a salir adelante juntos”.

Varias personas criticaron duramente a la joven porque consideran que ella presenta al conductor como una víctima cuando los internautas lo señalan como el agresor del incidente. Asimismo, le reprocharon que el mensaje omite cualquier muestra de preocupación o disculpa hacia la modelo Isabella Rojas.

Mafer Chavana expresa su apoyo a Ernesto Chavana ı Foto: Captura de pantalla IG maferchavana

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