El actor Salvador Zerboni acapara titulares luego de que surgieran acusaciones por un presunto altercado con una niñera y un vecino en un edificio de departamentos de la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

Horas después de que se difundiera el caso, el histrión reapareció en redes sociales con una publicación que llamó la atención de sus seguidores.

Reaparece Salvador Zerboni tras ser acusado de agredir a una niñera y rompe el silencio

De acuerdo con la información difundida por Carlos Jiménez, un vecino de un inmueble de alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, solicitó a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que intervinieran en un presunto conflicto que tuvo con el actor Salvador Zerboni.

Además, en redes sociales comenzaron a circular versiones sobre que el histrión supuestamente había lanzado amenazas y hasta agredido a una niñera.

Pero, mientras toda esta polémica crecía en Internet, Salvador Zerboni reapareció en su cuenta de Instagram. El intérprete compartió una historia en la que apareció a bordo de un yate, sosteniendo una taza y con una bahía de fondo. Sin embargo, el actor no dio una explicación sobre los hechos reportados.

De acuerdo a información obtenida gracias a sus publicaciones en dicha red social, Zerboni se encontraba en Miami el 11 de noviembre y el día 14 ya estaba de vuelta en CDMX. Es por ello que usuarios señalan que el video que compartió desde la bahía sería del viaje de hace unas semanas y que actualmente se encuentra en la capital mexicana.

¿De qué acusan al actor Salvador Zerboni?

Según reportes difundidos en redes sociales, un vecino acusó a Salvador Zerboni de golpear la puerta de su departamento, lanzar amenazas y agredir físicamente a una mujer que trabaja como niñera. El denunciante aseguró además que no se trató de un hecho aislado.

Policías capitalinos habrían acudido al inmueble para atender el llamado; no obstante, cuando llegaron, el actor ya no se encontraba en el lugar, por ello, no se registró ninguna detención.

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