Enrique Krauze se pronuncia contra la cultura de cancelación en la FIL Monterrey

En Monterrey, Nuevo León

El historiador y ensayista Enrique Krauze se pronunció contra la cultura de la cancelación en eventos literarios, durante su intervención en la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Monterrey, donde El Colegio Nacional es Invitado de Honor; acudió en su representación.

“Nuestro lema es ‘La libertad por el saber’. Detengámonos por un instante en él. Y valorémoslo en un mundo en el que la libertad se pone a prueba diariamente, no sólo por los regímenes autoritarios y populistas, sino por congresos literarios que han preferido la cancelación de quien piensa diferente a la discusión fundamentada, abierta, clara y franca”, expresó.

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Su discurso resonó, pues recientemente, en el Festival Internacional de Arte, Literatura y Humanidades, en Granada, España, se desinvitó a la escritora argentina Ariana Harwicz. Este hecho abrió el debate y generó opiniones encontradas, entre quienes defendían a la autora y los que consideraban que no podía ser parte de ese evento por declaraciones en las que ha negado que exista un genocidio en Gaza.

Enrique Krauze celebró que en una feria como la de Monterrey esa cultura de la cancelación no exista.

“Por fortuna, ese ánimo inquisitorial no es, y seguramente nunca será, el talante de la Feria Internacional del Libro de Monterrey”, expresó el miembro de El Colegio Nacional.

Llama a difundir obra de Reyes

Por otra parte, el historiador hizo un llamado para seguir dando a conocer la obra y legado de Alfonso Reyes, escritor nacido en Monterrey y fundador de El Colegio Nacional.

“Aunque aparece en sus calles principales y desde hace muchos años existe la muy meritoria Cátedra Alfonso Reyes, siempre he creído que Monterrey debe honrar permanentemente la obra de Reyes, de quien Octavio Paz escribió que no era un escritor, sino una literatura”, expresó.

Enrique Krauze dijo que era necesario, fundamentalmente, darlo a conocer entre las generaciones más jóvenes.

“Debemos propagar entre las nuevas generaciones su amor por la cultura griega y también su juguetona pasión por los secretos de la cocina y la bodega. Debemos propiciar la lectura de sus libros, tesoros sorprendentes de ingenio, alegría y gentil sabiduría”, afirmó.

En su discurso, también destacó al escritor mexicano Gabriel Zaid, de quien expresó que es “un clásico vivo”.

“Aquí en Monterrey, el joven Zaid concibió el sueño de leer todos los libros de la biblioteca de su alma máter. Si no los leyó todos, leyó tantos que transformó la lectura de libros en la lectura de la realidad. Y aquí sigue entre nosotros, leyendo la historia, la economía, la política, la cultura, la sociedad, las tradiciones, el lenguaje”, resaltó en el Auditorio Nestlé, del CINTERMEX, donde tiene lugar la Feria Internacional del Libro de Monterrey.

En la inauguración, El Colegio Nacional recibió un reconocimiento, una intervención artística que hizo la creadora Fabiola Medina del libro Jardín de niños, concebido por José Emilio Pacheco y Vicente Rojo, y editado por la institución.

Enrique Krauze recibe el reconocimiento de la FIL Monterrey en nombre de El Colegio Nacional ı Foto: Cortesía FILMTY

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