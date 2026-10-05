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Feria Internacional del Libro Monterrey 2026: Programa, invitados y autores

La FIL Monterrey 2026 tendrá la participación de muchos autores y autoras; estos son algunos de los invitados

Feria Internacional del Libro Monterrey 2026
Feria Internacional del Libro Monterrey 2026 Foto: Especial
Por:
Yosselin Pérez

La Feria del Libro Monterrey cuenta con un espacio destinado a las y los lectores de todas las ramas, y para este 2026 cuenta con la participación del Colegio Nacional como invitado de honor.

Desde 1943 el Colegio Nacional cuenta con la presencia de científicos, artistas, humanistas y literatos mexicanos que buscan impartir cátedra y enseñanza especializada para tener “Libertad por el saber”.

Este evento consta de nueve días en los que se tendrá la participación de autoras, autores, científicas, científicos, artistas, periodistas, investigadores, docentes y lectores.

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Desde 1989 la Feria del Libro Monterrey ha funcionado como un espacio que reune a cientos de miles de personas que disfrutan de los libros, y anualmente reúne a lectores, lectoras, autores y autoras para compartir su conocimiento y experiencia.

Feria del Libro Monterrey 2026

Los eventos juveniles que se tendrán en la Feria del Libro Monterrey 2026, que se realizará del 10 al 18 de octubre, son los siguientes:

Lunes 12 de octubre:

  • 10:00 horas charla con Alberto Chimal
  • 12:00 horas charla con Jaime Alfonso Sandoval
  • 16:00 horas charla sobre bullyuing con Eloy Moreno y 250 jóvenes
  • 18:00 horas Revoluciones por minuto de Juan Villoro

Martes 13 de octubre:

  • 11:00 horas charla con Jumko Ogata
  • 12:00 horas Voces jóvenes de Guanajuato, con la participación de Ringo Yáñez, Julieta Navarrete e Iván Mata Modera: Rex Campos

Miércoles 14 de octubre:

  • 10:00 horas Fábulas justas, historias que transforman de Jaime Alfonso Sandoval
  • 10:00 horas charla con Mariana Matija
  • 11:00 horas charla con Alejandro Magallanes

Jueves 15 de octubre:

  • 10:00 horas charla con Armando Fonseca
  • 11:00 horas charla con Martha Riva Palacio
  • 12:00 horas charla con Lu Beccassino

Viernes 16 de octubre:

  • 10:00 horas Agricultura Regenerativa, con la participación de Gonzalo Villareal
  • 10:00 horas charla con Ana Romero
  • 11:00 horas charla con Gabriela Damián

Entre los autores y autoras que se tendrán durante la Feria del Libro Monterrey 2026 se encuentran:

  • Enrique Krauze
  • Socorro Venegas
  • Nadia López García
  • Lina Meruane
  • Natalia Mendoza
  • Sayak Valencia
  • Elaine Vilar Madruga
  • Héctor Abad Faciolince
  • David Toscana
  • Elma Correa
  • Alberto Manguel
  • Anna Starobinets
  • Eloy Moreno
  • Juan Villoro
  • Emmanuel Carrère
  • Sandra Lorenzano
  • Mónica Castellanos
  • Yuliana Ortiz Ruano
  • Cristina Rivera Garza
  • Elma Correa
  • Jaime Alfonso Sandoval
  • Alberto Chimal
  • Ieda Magri
  • Minerva Reynosa
  • Yolanda Reyes
  • Alejandro Magallanes
  • Eduardo Matos Moctezuma
  • Catalina Holguín
  • Cintia Bolio
  • Mónica Nepote
  • Yuderkys Espinosa Miñoso
  • Gioconda Belli
  • Rita Dove
  • Amanda Mijangos
  • Natalia Beristáin

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