Feria Internacional del Libro Monterrey 2026: Programa, invitados y autores

La Feria del Libro Monterrey cuenta con un espacio destinado a las y los lectores de todas las ramas, y para este 2026 cuenta con la participación del Colegio Nacional como invitado de honor.

Desde 1943 el Colegio Nacional cuenta con la presencia de científicos, artistas, humanistas y literatos mexicanos que buscan impartir cátedra y enseñanza especializada para tener “Libertad por el saber”.

Este evento consta de nueve días en los que se tendrá la participación de autoras, autores, científicas, científicos, artistas, periodistas, investigadores, docentes y lectores.

Desde 1989 la Feria del Libro Monterrey ha funcionado como un espacio que reune a cientos de miles de personas que disfrutan de los libros, y anualmente reúne a lectores, lectoras, autores y autoras para compartir su conocimiento y experiencia.

Feria del Libro Monterrey 2026

Los eventos juveniles que se tendrán en la Feria del Libro Monterrey 2026, que se realizará del 10 al 18 de octubre, son los siguientes:

Lunes 12 de octubre:

10:00 horas charla con Alberto Chimal

12:00 horas charla con Jaime Alfonso Sandoval

16:00 horas charla sobre bullyuing con Eloy Moreno y 250 jóvenes

18:00 horas Revoluciones por minuto de Juan Villoro

Martes 13 de octubre:

11:00 horas charla con Jumko Ogata

12:00 horas Voces jóvenes de Guanajuato, con la participación de Ringo Yáñez, Julieta Navarrete e Iván Mata Modera: Rex Campos

Miércoles 14 de octubre:

10:00 horas Fábulas justas, historias que transforman de Jaime Alfonso Sandoval

10:00 horas charla con Mariana Matija

11:00 horas charla con Alejandro Magallanes

Jueves 15 de octubre:

10:00 horas charla con Armando Fonseca

11:00 horas charla con Martha Riva Palacio

12:00 horas charla con Lu Beccassino

Viernes 16 de octubre:

10:00 horas Agricultura Regenerativa, con la participación de Gonzalo Villareal

10:00 horas charla con Ana Romero

11:00 horas charla con Gabriela Damián

Entre los autores y autoras que se tendrán durante la Feria del Libro Monterrey 2026 se encuentran:

Enrique Krauze

Socorro Venegas

Nadia López García

Lina Meruane

Natalia Mendoza

Sayak Valencia

Elaine Vilar Madruga

Héctor Abad Faciolince

David Toscana

Elma Correa

Alberto Manguel

Anna Starobinets

Eloy Moreno

Juan Villoro

Emmanuel Carrère

Sandra Lorenzano

Mónica Castellanos

Yuliana Ortiz Ruano

Cristina Rivera Garza

Elma Correa

Jaime Alfonso Sandoval

Alberto Chimal

Ieda Magri

Minerva Reynosa

Yolanda Reyes

Alejandro Magallanes

Eduardo Matos Moctezuma

Catalina Holguín

Cintia Bolio

Mónica Nepote

Yuderkys Espinosa Miñoso

Gioconda Belli

Rita Dove

Amanda Mijangos

Natalia Beristáin

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