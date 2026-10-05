Feria Internacional del Libro Monterrey 2026: Programa, invitados y autores

La Feria del Libro Monterrey cuenta con un espacio destinado a las y los lectores de todas las ramas, y para este 2026 cuenta con la participación del Colegio Nacional como invitado de honor.
Desde 1943 el Colegio Nacional cuenta con la presencia de científicos, artistas, humanistas y literatos mexicanos que buscan impartir cátedra y enseñanza especializada para tener “Libertad por el saber”.
Este evento consta de nueve días en los que se tendrá la participación de autoras, autores, científicas, científicos, artistas, periodistas, investigadores, docentes y lectores.
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Desde 1989 la Feria del Libro Monterrey ha funcionado como un espacio que reune a cientos de miles de personas que disfrutan de los libros, y anualmente reúne a lectores, lectoras, autores y autoras para compartir su conocimiento y experiencia.
Feria del Libro Monterrey 2026
Los eventos juveniles que se tendrán en la Feria del Libro Monterrey 2026, que se realizará del 10 al 18 de octubre, son los siguientes:
Lunes 12 de octubre:
- 10:00 horas charla con Alberto Chimal
- 12:00 horas charla con Jaime Alfonso Sandoval
- 16:00 horas charla sobre bullyuing con Eloy Moreno y 250 jóvenes
- 18:00 horas Revoluciones por minuto de Juan Villoro
Martes 13 de octubre:
- 11:00 horas charla con Jumko Ogata
- 12:00 horas Voces jóvenes de Guanajuato, con la participación de Ringo Yáñez, Julieta Navarrete e Iván Mata Modera: Rex Campos
Miércoles 14 de octubre:
- 10:00 horas Fábulas justas, historias que transforman de Jaime Alfonso Sandoval
- 10:00 horas charla con Mariana Matija
- 11:00 horas charla con Alejandro Magallanes
Jueves 15 de octubre:
- 10:00 horas charla con Armando Fonseca
- 11:00 horas charla con Martha Riva Palacio
- 12:00 horas charla con Lu Beccassino
Viernes 16 de octubre:
- 10:00 horas Agricultura Regenerativa, con la participación de Gonzalo Villareal
- 10:00 horas charla con Ana Romero
- 11:00 horas charla con Gabriela Damián
Entre los autores y autoras que se tendrán durante la Feria del Libro Monterrey 2026 se encuentran:
- Enrique Krauze
- Socorro Venegas
- Nadia López García
- Lina Meruane
- Natalia Mendoza
- Sayak Valencia
- Elaine Vilar Madruga
- Héctor Abad Faciolince
- David Toscana
- Elma Correa
- Alberto Manguel
- Anna Starobinets
- Eloy Moreno
- Juan Villoro
- Emmanuel Carrère
- Sandra Lorenzano
- Mónica Castellanos
- Yuliana Ortiz Ruano
- Cristina Rivera Garza
- Elma Correa
- Jaime Alfonso Sandoval
- Alberto Chimal
- Ieda Magri
- Minerva Reynosa
- Yolanda Reyes
- Alejandro Magallanes
- Eduardo Matos Moctezuma
- Catalina Holguín
- Cintia Bolio
- Mónica Nepote
- Yuderkys Espinosa Miñoso
- Gioconda Belli
- Rita Dove
- Amanda Mijangos
- Natalia Beristáin
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