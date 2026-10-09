Carrère entrega libro arraigado en el duelo, pero sin un dolor profundo

El escritor francés Emmanuel Carrère consideró que Koljós (Anagrama, 2026) es un “libro arraigado en un duelo, pero que, paradójicamente, no nace de un dolor profundo”.

Es donde “la tristeza provocada por la muerte de mis padres encontró su lugar, permitiendo que se escribiera con una especie de serenidad e incluso con alegría. Curiosamente, para mí es un libro bastante feliz”, compartió ayer en conferencia de prensa en la Ciudad de México.

El reconocido autor comentó que es una novela en la que “expresa una relación con el mundo —con la forma de afrontar la muerte—, tal vez sea un poco menos neurótica que la que se manifestaba en otros libros que he escrito”.

El Dato: OTROS de los libros del autor francés son De vidas ajenas, Limónov, El Reino (mejor libro del año según Lire Magazine), Yoga y V13. Crónica judicial.

En Koljós, Emmanuel Carrère pone a convivir el pasado y el presente. A partir de la muerte de su madre, Hélène Carrère d’Encausse, y de la revisión de un archivo que ordenó su papá, reconstruye un recorrido por su historia familiar y ofrece un retrato de la Europa del siglo XX. Entrelaza el funeral de su mamá, la Rusia prerrevolucionaria y la Ucrania actual.

Poco después de la muerte de su madre, supo que quería contar la historia. “Durante esos 10 días posteriores a la muerte de mi madre, tuve la sensación de que algo hermoso estaba sucediendo, que merecía ser compartido, que yo, como su hijo y como escritor, sentía que era mi deber contarlo. Y creo que, implícitamente, ella me dio su consentimiento para hacerlo. Así que, de nuevo, es algo con lo que me siento bastante cómodo”, externó.

Dijo que en el fondo su madre tuvo una “muerte estoica, asumida y preparada. Acorde con su vida”. Hélène Carrère d’Encausse fue una figura central de la intelectualidad francesa, experta en la historia de Rusia y la primera mujer en convertirse en secretaria vitalicia de la Academia Francesa.

No es un “libro transgresor” respecto a la figura de la madre, como lo fue en su momento Una novela rusa, sino que “la mirada que dirijo a ella expresa un amor filial brutal. Es pacificada y afectuosa”, comentó. En el publicado en 2007 cuenta la historia de su abuelo materno, señalado por su papel como colaborador del régimen nazi. Un tema que se había callado en su familia.

También destacó la presencia que tiene su padre en Koljós. “Quizás exagero un poco al decir que él es una especie de coautor secreto del libro, pero hay algo de verdad en ello: creo que si no hubiera realizado todas sus investigaciones genealógicas, esta obra habría sido muy distinta. Se habría centrado en dos o tres generaciones como máximo, no cuatro. Mi padre cobró cada vez más protagonismo, algo que me produjo una gran satisfacción”, contó Emmanuel Carrère.

Al enlazar lo que ocurre en su novela con la actualidad, comentó que las manifestaciones de estudiantes de secundaria reprimidas en Francia de manera violenta, “son el síntoma de algo más”. “Me avergüenza un poco mi pesimismo al respecto; existe una máxima que creo acertada: Hay que ser pesimista en la reflexión y optimista en la acción. Pero tengo la sensación de que la acción está muy coartada y resulta impotente; al menos, la mía, pues no veo cómo podría actuar en absoluto”, dijo.

Expresó que ve con preocupación el auge de la extrema derecha. “Me parece que las extremas derechas ganan en todas partes… La democracia es algo que, en mi opinión, tiende a desaparecer”.

También habló de la Inteligencia Artificial y compartió que todavía no dimensiona las transformaciones que habrá.

“Ni siquiera me atrevo a imaginar qué pasará dentro de dos años. Lo único que sé es que, si ponemos en una balanza las ventajas y los inconvenientes, creo que estos últimos son mucho más importantes”, alertó. Y añadió: “Resulta sintomático que todos aquellos que inventaron la Inteligencia Artificial y la desarrollaron digan ahora: ‘Hemos cometido una locura; por favor, deténgannos”.

Son estos tiempos convulsos y de cambio que hacen difícil enfocar su mirada hacia algo específico. “En un mundo inmerso en una especie de transformación radical y ultrarrápida, que se ha estado anunciando constantemente, es difícil ver un tipo de enfoque, y es muy complicado. Por eso, actualmente no tengo ningún proyecto”.

Su próximo trabajo será periodístico. Contó que acudirá a una comisaría de policía durante dos semanas en Francia para observar el día a día ahí. “No sé qué voy a contar exactamente, pero me parece imposible que no resulte interesante. Es el tipo de cosas que te sorprenden”.

Emmanuel Carrère participa hoy en un conversatorio en el Festival CulturaUNAM a las 12:00 horas en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario, y el domingo en la Feria Internacional del Libro de Monterrey.