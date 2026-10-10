Alberto Manguel alerta sobre la falsa ilusión de los celulares en la FIL Monterrey

Monterrey, Nuevo León — El escritor argentino Alberto Manguel alertó sobre la falsa ilusión que genera el uso de los celulares y cuestionó qué hacer ante el desvanecimiento del prestigio de la palabra escrita frente a la tecnología. Este sábado fue el encargado del discurso inaugural de la Feria Internacional del Libro de Monterrey.

“En estos días donde el prestigio de la palabra escrita se ha casi desvanecido y donde la creación artística está amenazada por máquinas que experimentan la creación humana, ¿por qué seguir creyendo en el libro, esa criatura que Monterrey tan valientemente se esfuerza en ensalzar?”, expresó esta tarde en el Auditorio Nestlé, en Monterrey, Nuevo León.

Ante un auditorio lleno, con el humor que lo caracteriza, el autor expresó: “Si el libro ha muerto, me alegro de ver tanta gente en su funeral, en cuerpo y alma presentes”.

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Alberto Manguel durante su discurso inaugural de la FIL Monterrey. ı Foto: Cortesía FILMTY

Comentó que, si bien el número de lectores no ha disminuido a nivel global, sí aprecia que la “comprensión de un texto literario escapa a la mayoría de esos lectores”.

Entonces formuló algunas preguntas para reflexionar sobre qué hacer ante esta realidad.

“¿Cómo podemos comunicar con claridad lo que los escritores quieren decir si se encuentran frente a lectores que parecen incapaces de entender una metáfora o un argumento más o menos completo? ¿De qué manera podemos, como lectores, interpretar correctamente lo que un autor está tratando de comunicarnos?” Alberto Manguel, escritor argentino



Cuestiona ‘ilusión‘ por uso de celulares

Alberto Manguel también se detuvo en las preocupaciones sobre el uso de los celulares, en especial por darnos una ilusión de compañía, al tiempo que imposibilitan la oportunidad de estar en soledad.

“Estamos condenados hoy a la ilusión de que en ningún momento del día o de la noche estamos solos. Es una ilusión, pero gracias a los juguetes electrónicos nos hemos puesto a disposición de los demás durmiendo, almorzando, viajando cuando vamos al baño mientras hacemos el amor. El temblor del placer se confunde con el latido de nuestro iPhone. Hemos reinventado el ojo de Dios que lo ve todo”, expresó.

Alberto Manguel puntualizó cómo en esta época en la que es más fácil scrollear en una red social, no nos permitimos estar solos. No hay tiempo para la quietud ni para el silencio.

“La silenciosa amistad de la Luna ya no es nuestra, como lo fue para Virgilio, y hemos rechazado la descansada vida solitaria que elogiaba fray Luis de León. Ahora sufrimos lo contrario de la agorafobia. Te tememos no estar rodeados de multitudes” Alberto Manguel, escritor argentino



Dijo que en esas redes sociales sólo encontramos fantasmas y en la literatura tenemos la posibilidad de encontrarnos con lo veraz y duradero. “Porque estas criaturas hechas mágicamente de palabras reconocen nuestra presencia y nos dan un nombre”.

Expresó que ante todo “somos criaturas de lenguaje, animales lectores que reflejamos en nuestras identidades caleidoscópicas, sea cual sea nuestra creencia. En todos nuestros comienzos hay palabras”.

Destacó la capacidad humana para construir a partir de la imaginación. “Al mismo tiempo que construimos lo que hemos imaginado, imaginamos modificaciones a esas construcciones. La Ilíada vuelve a ser contada por León Tolstói en la Guerra y paz y por Carlos Fuentes en La muerte de Artemio Cruz”, dijo.

La inauguración de la Feria del Libro de Monterrey contó con la presencia de la presidenta del encuentro, Carmen Junco; el rector del Tec de Monterrey, Juan Pablo Murra; el miembro de El Colegio Nacional, Enrique Krauze, y el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda.

La feria en esta edición número 34 reunirá a más de 700 autores, entre estos Leonardo Padura, Gioconda Belli, Juan Villoro y Emmanuel Carrère.

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cehr