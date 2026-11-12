Andrea Legarreta anunció recientemente que inició una demanda legal en contra de Alfredo Adame por acoso, tras soportar años de agresiones verbales e insultos. La conductora explicó que adoptó esta medida para defender su honor y a su familia, debido al impacto negativo que las declaraciones del Golden Boy causaron en su vida personal y profesional.

¿Alfredo Adame y Andrea Legarreta fueron pareja?, ¿qué pasó entre ellos?

Alfredo Adame y Andrea Legarreta nunca mantuvieron una relación de pareja. Ambos conductores se conocen desde finales de la década de 1990, cuando compartieron la conducción del programa matutino Hoy.

Durante sus primeros años de trabajo juntos, construyeron una amistad cercana. La confianza entre ambos creció tanto que incluso Adame fungió como testigo en la boda de Legarreta con el cantante Erik Rubín y además condujo el automóvil en el que viajó la novia.

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Sin embargo, el vínculo entre Alfredo Adame y Andrea Legarreta se rompió en 1998, cuando durante la transmisión en vivo de un sketch, dentro del programa Hoy, Adame insultó a la conductora. El Golden Boy le gritó “¡quítate, perr*!”, una expresión ofensiva que provocó la molestia de la presentadora.

Tiempo después, Adame salió del matutino e inició una constante serie de ataques contra Legarreta. Por ejemplo, el actor la acusó de sostener un romance con un ejecutivo para perjudicar su carrera y sacarlo del programa.

Del mismo modo, Alfredo Adame lanzó varias ofensas contra las hijas de la conductora y de Erik Rubín, además de hacer comentarios malintencionados hacia Andrea luego de la separación de esta con el cantante.

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