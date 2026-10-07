¿Quién fue el primer integrante de Timbiriche que abandonó del grupo?

Timbiriche se formó en 1981 y alcanzó gran fama como grupo infantil; sin embargo, a través de los años enfrentó diversos cambios en la agrupación inicial, pues los participantes decidían abandonar el proyecto por motivos diversos.

Ante esl estreno de la serie biográfica de la banda en ViX, el público quiere saber más sobre la historia real de la agrupación y cuáles fueron los primeros cambios importantes de la misma.

¿Quiénes eran los integrantes originales de Timbiriche? ı Foto: Especial

¿Quién fue el primer integrante de Timbiriche que abandonó del grupo?

El primer integrante en abandonar Timbiriche fue Benny Ibarra, quien dejó el grupo en 1985 a los 14 años de edad para estudiar música clásica en Estados Unidos. En ese entonces, Eduardo Capetillo ocupó su lugar.

El cantante ha revelado en el pasado que sufrió bullying y agresiones físicas por formar parte de la banda en su adolescencia, durante una charla en el pódcast de Nayo Escobar.

Benny cuenta que el cambio en su vida escolar empezó a sentirse con fuerza cuando cursaba sexto de primaria y las obligaciones del grupo requerían que saliera antes de clases para tomar vuelos o asistir a compromisos diversos.

Sin embargo, fue en la secundaria que comenzaron los problemas: “Ya había bullies, ya había gente que de la preparatoria se venían a la secundaria a madrearme, güey”, admitió.

“Entonces me empecé a armar de un grupito de amigos que me cuidaban y me protegían”, relató sobre su experiencia. “A los 10, 11 años somos tremendos todos”, agregó, dejando ver que es un tema superado.

Ibarra cursó la preparatoria en el Walnut Hill School for the Arts entre 1985 y 1989 tras salir de Timbiriche. Estudió voz, guitarra, música clásica, composición y teatro musical. Después, en 1990 asistió al Berklee College of Music, donde se especializó en jazz y composición.

El cantante volvió a compartir escenario con sus excompañeros de Timbiriche en reencuentros posteriores. Su primer regresó fue en 1999 para una reunión conmemorativa. También regresó para las giras de celebración por los 25 años en 2007–2008 y por los 35 años en el tour Juntos durante 2017–2019

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