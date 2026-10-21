Kevyn Contreras, mejor conocido como Bicolor, actualmente es uno de los participantes de La Granja VIP 2, donde ha destacado por su polémica participación en el reality y también por su controversial vida personal.

En las últimas semanas, el comediante protagonizó un emotivo reencuentro con algunos de sus hijos dentro del programa, lo que despertó la curiosidad del público sobre su familia. Conoce a los pequeños, fruto de tres relaciones distintas del regiomontano.

¿Quién es Kevyn Contreras Bicolor?

Kevyn Contreras, conocido artísticamente como Bicolor, es un comediante, imitador e influencer originario de Monterrey, Nuevo León; tiene 30 años. Su carrera comenzó siendo niño pues participó en programas locales de televisión y con el paso de los años se consolidó como creador de contenido de humor en redes sociales.

Además de sus presentaciones en vivo, ha destacado como telonero de figuras de la comedia regional y por su presencia en plataformas como Instagram y TikTok.

Este 2026 fue anunciado como uno de los participantes de La Granja VIP, reality de TV Azteca, y, aunque poca gente lo conocía, en el paso de las semanas se ha convertido en uno de los favoritos, pero también de los más “odiados” del programa.

¿Cuántos hijos tiene Kevyn Bicolor y quiénes son sus mamás?

Según ha mencionado en La Granja VIP Kevyn Contreras, tiene seis hijos. Tres de ellos, Mateo, Alessa y Alisson, son fruto de su relación con Sandra González, con quien mantuvo una relación de varios años.

Posteriormente se convirtió en padre de Ailed, pero se desconoce el nombre de la mujer con quien tuvo a esta niña. Finalmente, tuvo a las gemelas Azul e Isabela junto a Naomy Villarreal, conocida en redes como La Señorita Regia, con quien además estuvo casado.

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