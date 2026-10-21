La peruana Laura Bozzo se encuentra hospitalizada desde hace unos días, por lo que su nombre es tendencia en redes sociales, donde usuarios se preguntan quiénes son sus hijas.

La famosa tiene dos hijas fruto de su relación con el Mario de la Fuente: Victoria de la Fuente y Alejandra de la Fuente. La conductora se casó con el abogado en 1980, se separaron en el año 2000 y se divorciaron en agosto de 2002.

Conoce quiénes son los retoños de Laura Bozzo y a qué se dedican actualmente.

¿Quiénes son Victoria y Alejandra de la Fuente, las hijas de Laura Bozzo? | FOTOS

Ella es Alejandra de la Fuente

Alejandra de la Fuente es la hija menor de la conductora peruana Laura Bozzo y del empresario Mario de la Fuente. Actualmente tiene 37 años.

Es modelo para adultos; es conocida como “Kim Kardashian latina” debido a su estilo extravagante y sus curvas pronunciadas. En Instagram, cuenta con 356 mil seguidores.

En 2013 apareció en la portada de Playboy México, lo que la hizo famosa de primera instancia. Con la llegada de las redes sociales, ganó popularidad como creadora de contenido.

Conoce a Victoria de la Fuente

Victoria de la Fuente es la hija mayor de Laura Bozzo y Mario de la Fuente; tiene 44 años. Se ha mantenido alejada del mundo del espectáculo y ha enfocado su carrera en el ámbito empresarial.

Estudió Administración y Negocios Internacionales en Estados Unidos, donde vive junto a su familia. Según información publicada en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 59 mil seguidores, tiene dos hijos pequeños.

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