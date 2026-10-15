La conductora Laura Bozzo, de 75 años, llegó a la Ciudad de México, después de presentar complicaciones intestinales derivadas de una cirugía. La peruana fue trasladada desde Acapulco al Hospital General de la capital del país, donde especialistas darán seguimiento a su estado de salud.

Su asistente y sus hijas viajaron con ella, y dieron declaraciones sobre su estado de salud.

Así fue el traslado de Laura Bozzo a hospital de CDMX en ambulancia

La presentadora Laura Bozzo arribó al hospital de Ciudad de México después de las 19:00 h del miércoles, acompañada por sus hijas, Victoria y Alejandra de la Fuente. Los reporteros del programa Hoy intentaron conocer detalles sobre la condición médica de la conductora; sin embargo, ambas evitaron hacer declaraciones ante las cámaras y se cubrieron la cara con algunas cobijas.

El equipo médico fue el encargado de coordinar el traslado de Bozzo desde Acapulco hasta la Ciudad de México debido a que necesitaba recibir atención especializada.

El asistente de la conductora, Aarón Guerrero, rechazó las versiones que circularon en redes sociales sobre un supuesto estado crítico de la peruana y aseguró que no está intubada. “Está estable, pero sí hay unos temas de unos especialistas que por la lejanía de Acapulco no se encuentran allá, es por ello que la trajimos a la Ciudad de México”, explicó.

También aclaró que Laura Bozzo permanece sedada debido a un procedimiento quirúrgico reciente. Además, indicó que una úlcera provocó un problema intestinal y que una complicación posterior obligó a los médicos a intervenirla de emergencia.

Del mismo modo, el asistente de la conductora afirmó que Laura llegó consciente a CDMX, pero presentó dolor abdominal y deshidratación. Además, confesó que ni él ni la familia esperaban que Bozzo fuera sometida a una nueva intervención médica tras la cirugía inicial que tuvo en Acapulco.

Laura Bozzo fue trasladada a un hospital en la Ciudad de México tras complicaciones intestinales. pic.twitter.com/bhuEer6K9O — Programa Hoy (@programa_hoy) October 15, 2026

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