Este es el estado de salud actual de Laura Bozzo; reportan que sufrió un choque séptico

Este es el estado de salud actual de Laura Bozzo

Tras darse a conocer que Laura Bozzo había sido hosptalizada por una crisis de salud, el público se ha mantenido pendiente sobre el estado de la conductora, quien a los 75 años de edad se mantiene vigente en redes sociales y televisión.

Esto se sabe sobre el estado de salud de Laura Bozzo

Las redes sociales se han llenado de rumores y especulaciones sobre el estado de salud de la conductora peruana, a varios días de haber sido hospitalizada en Acapulco y trasladada a la Ciudad de México.

¿Laura Bozzo está INTUBADA y sufrió choque séptico? Su familia NO ha desmentido esta información que se dio a conocer, EN VIVO nuestra reportera 'La Rulos' nos da los últimos detalles#DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1: https://t.co/H9Bc8jexE9 pic.twitter.com/OB4bjZpolD — De Primera Mano (@deprimeramano) October 19, 2026

De acuerdo con información de Elizabeth Curiel en Venga la Alegría, Laura Bozzo se encontraría en terapia intensiva. Asimismo, se especuló sobre un choque séptico y una neumonía, complicaciones derivadas de una peritonitis tras una cirugía de emergencia.

Sin embargo, cabe mencionar que esta información no ha sido confirmada públicamente por la familia o por el hospital. En ese sentido, se especula que la famosa se encuentra “grave pero estable”.

¿Qué le pasó a Laura Bozzo?

Fue el pasado 14 de septiembre que se viralízó la noticia de que la famosa había sido intubada en Acapulco; se informó que se le había reventado una úlcera gástrica, por lo que tuvo que ir de emergencia a un hospital público.

Posteriormente, Laura Bozzo fue trasladada desde Acapulco al Hospital General de la capital del país, donde especialistas dan seguimiento a la salud de la famosa peruana.

Laura Bozzo fue trasladada a un hospital en la Ciudad de México tras complicaciones intestinales. pic.twitter.com/bhuEer6K9O — Programa Hoy (@programa_hoy) October 15, 2026

“Está estable, pero sí hay unos temas de unos especialistas que por la lejanía de Acapulco no se encuentran allá, es por ello que la trajimos a la Ciudad de México”, explicó su asistente Aaron Guerrero al llegar a la CDMX.

Asimismo, se dio a conocer que una úlcera provocó un problema intestinal y que una complicación posterior obligó a los médicos a intervenirla de emergencia, además que en el traslado, presentó dolor abdominal y deshidratación.

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