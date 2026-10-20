Este es el estado de salud actual de Laura Bozzo; reportan que sufrió un choque séptico

Tras darse a conocer que Laura Bozzo había sido hosptalizada por una crisis de salud, el público se ha mantenido pendiente sobre el estado de la conductora, quien a los 75 años de edad se mantiene vigente en redes sociales y televisión.
Esto se sabe sobre el estado de salud de Laura Bozzo
Las redes sociales se han llenado de rumores y especulaciones sobre el estado de salud de la conductora peruana, a varios días de haber sido hospitalizada en Acapulco y trasladada a la Ciudad de México.
De acuerdo con información de Elizabeth Curiel en Venga la Alegría, Laura Bozzo se encontraría en terapia intensiva. Asimismo, se especuló sobre un choque séptico y una neumonía, complicaciones derivadas de una peritonitis tras una cirugía de emergencia.
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Sin embargo, cabe mencionar que esta información no ha sido confirmada públicamente por la familia o por el hospital. En ese sentido, se especula que la famosa se encuentra “grave pero estable”.
¿Qué le pasó a Laura Bozzo?
Fue el pasado 14 de septiembre que se viralízó la noticia de que la famosa había sido intubada en Acapulco; se informó que se le había reventado una úlcera gástrica, por lo que tuvo que ir de emergencia a un hospital público.
Posteriormente, Laura Bozzo fue trasladada desde Acapulco al Hospital General de la capital del país, donde especialistas dan seguimiento a la salud de la famosa peruana.
“Está estable, pero sí hay unos temas de unos especialistas que por la lejanía de Acapulco no se encuentran allá, es por ello que la trajimos a la Ciudad de México”, explicó su asistente Aaron Guerrero al llegar a la CDMX.
Asimismo, se dio a conocer que una úlcera provocó un problema intestinal y que una complicación posterior obligó a los médicos a intervenirla de emergencia, además que en el traslado, presentó dolor abdominal y deshidratación.
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