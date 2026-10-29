¿Cuántos puntos tiene Checo Pérez en el campeonato de la F1? ¿Aún puede ser campeón?

La Temporada 2026 de la Fórmula 1 (F1) está por llegar a su final. El Gran Premio de México marca el inicio de las últimas cinco citas del calendario y normalmente es en estas ediciones cuando se conoce al campeón del año.

Uno de los atractivos de este año en el Autódromo Hermanos Rodríguez es ver a Checo Pérez, quien no tiene puntos en el campeonato y no pelea por los primeros puestos. Además que es imposible que pueda salir campeón.

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Sin embargo, la misión de Pérez es salir a terminar dentro el Top 10, para así darle a Cadillac sus primeros puntos en la historia de la máxima categoría del deporte motor. De hecho, Checo ya había logrado un punto, en el GP de Mónaco, pero una penalización le privó de su logro y el equipo estadounidense sigue sin puntos en ambos, el campeonato de pilotos y constructores.

Tras más de la mitad de la campaña, Sergio Pérez y Valtterri Bottas, compañero del mexicano, no suman puntos y esperan que en el Autódromo Hermanos Rodríguez la suerte pueda cambiar.

El líder del campeonato es Andrea Kimi Antonelli, quien llega con Mercedes con toda la intención de cerrar la corona en la CDMX. Con un triunfo se estaría coronando y convirtiéndose en el campeón más joven de la categoría.

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Checo Pérez agradece el apoyo de la afición

A unos días del Gran Premio de México de F1, Sergio Checo Pérez le dio una alegría a sus aficionados con su esperado Show Run en las calles de la CDMX. El evento en Paseo de la Reforma fue todo un éxito, congregando a miles de aficionados que quisieron ver de cerca al piloto de Cadillac.

“Gracias por estar aquí. Entiendo muchísimo el esfuerzo que hacen de venir a apoyarme, que es una de las grandes razones por las que regresé a la Fórmula 1″, dijo Checo Pérez para agradecerle al público que madrugó para verlo este miércoles en su segundo Show Run en CDMX.

En un trazado en Reforma, de la Glorieta de la Diana Cazadora al Ángel de la Independencia, el piloto tapatío condujo un coche de Cadillac para deleite de los fans. El conductor hizo sonar el motor del coche, lo manejo a alta velocidad y realizó “donitas”.

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