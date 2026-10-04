¿Karina Torres es hombre o mujer?

La presencia de Karina Torres no solo genera emoción en redes sociales y en la televisión, pues muchos que no conocen los detalles sobre ella tienen dudas de varios temas, incluyendo cuál es su identidad; acá te explicamos cómo se identifica la famosa y la manera correcta de referirse a ella.

La identidad de Karina Torres

Karina Torres es una mujer transexual, lo que implica que nació con un género con el que no se identificaba (en este caso, el masculino), pero actualmente ya está socializada como mujer, dejando de lado su pasado.

¿Como se llama Karina Torres en la vida real? ı Foto: Especial

En ese sentido y contrario a personalidades como Wendy Guevara, la famosa se toma más en serio su identidad, al no compartir la misma postura de su amiga, quien en el pasado ha dicho que no se considera una mujer real por no haber nacido con dichas características biológicas.

Por este motivo, lo correcto es referirse a ella con pronombres femeninos al ser esta su identidad sexual. Hacer lo contrario podría ser considerado como un acto de transfobia y odio hacia la comunidad LGBT+.

Tampoco es correcto utilizar el nombre que tenía antes de transicionar o buscar imágenes de cómo lucía en el pasado, al ser considerado como un acto de morbo.

La famosa ha admitido en el pasado que enfrentó problemas diversos por su identidad sexual, al venir de una familia con pensamientos tradicionales e ideas conservadoras, a quienes le costó aceptar la transición de su hija.

Pese a esto, con el paso del tiempo, Karina Torres obtuvo un espacio seguro no solo con amigos y la familia que logró entenderla, sino que encontró una comunidad en línea que le ha mostrado su amor incondicional a través del tiempo.

¿Quieres saber más?

¿Como se llama Karina Torres en la vida real?

Karina Torres realmente es licenciada, ¿por qué le dicen así?

Acusan de transfobia a La Adictiva por ‘ignorar’ a Karina Torres en show de La Casa de los Famosos

¿Quién ganó La Casa de los Famosos México 2026? Conoce al GANADOR de la gran final