Karina Torres gana el tercer lugar de La Casa de los Famosos México 2026

Este domingo 4 de octubre, Karina Torres se convirtió en el tercer lugar de La Casa de los Famosos México 2026, en la cuarta temporada del programa de telerrealidad donde vivió momentos virales y llenos de emociones.

Karina Torres queda en tercer lugar en LCDLF

Este domingo, se llevó a cabo la final de La Casa de los Famosos México, dónde los cinco finalistas se enfrentaron a la decisión final del público respecto a esta temporada del reality show. De este modo, se reveló que Karina Torres gano el tercer lugar.

De este modo, la famosa se antepuso a otras personalidades como Gema Garoa, Memo Schutz, Ese Pérez y Mariana Ochoa, al obtener más votos por parte del público durante la recta final de la competencia.

Desde el inicio, la integrante de ‘Las perdidas’ fue una de las habitantes favoritas de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México gracias a su popularidad previa en redes sociales y a su cercanía con Wendy Guevara.

Desde sus primeros días en la casa, Karina logró ganarse la simpatía tanto de sus compañeros como del público gracias a su humor contagioso, sus anécdotas y su actitud alegre y despreocupada

A lo largo de la competencia, compartió abiertamente momentos vulnerables de su vida personal, como su historia de superación tras enfrentar adicciones, su experiencia como mujer trans y el impacto de su trayectoria laboral previa como sexoservidora.

En el aspecto estratégico y competitivo, Karina superó momentos críticos al ser nominada en diversas ocasiones. También protagonizó una breve pero fuerte discordia con Masad Altamimi, con quien se peleó por defender a Ese Pérez.

Gema compra inmunidad por el 100% del presupuesto de la casa y se pelea con Karina Torres ı Foto: Especial

Si bien algunos cuestionaron si la famosa se había “apagado” por juntarse con Ese Pérez y Gema Garoa, en un momento la famosa demostró que no le preocupaba alzar la voz frente a situaciones que no le agradaban y que fueron ocasionadas por sus amigos, como cuando Gema hizo que se perdiera todo el presupuesto de la casa para obtener la inmunidad.

Finalmente, Karina Torres logró avanzar a la gran final. Su paso por La Casa de los Famosos México reforzó su presencia en el entretenimiento televisivo, demostrando la autenticidad y resiliencia que la han caracterizado a lo largo de su carrera pública.

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