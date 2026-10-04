¿Cuánto ganó Karina Torres en La Casa de los Famosos México 2026?

Este domingo 4 de octubre, muchos esperaban que Karina Torres se alzara con la victoria de La Casa de los Famosos México 2026; sin embargo, obtuvo el tercer lugar en la competencia, siendo superada por Memo Shutz y Mariana Ochoa.

La salida de la estrella de Internet fue totalmente inesperada por quienes deseaban ver a la famosa con sus cuatro millones de pesos del premio final; sin embargo, la famosa se queda con una cantidad envidiable que se ganó semana con semana.

🏡 KARINA TORRES se quedó con el tercer lugar de la cuarta temporada de la casa de los famosos méxico.



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¿Cuánto ganó Karina Torres en La Casa de los Famosos 2026?

En el formato de La Casa de los Famosos, el premio económico principal de 4 millones de pesos está reservado exclusivamente para el primer lugar de la temporada, por lo que la famosa no obtuvo el premio en efectivo del primer puesto.

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Sin embargo, como ocurrió con el resto de los participantes, Karina percibió un sueldo o compensación semanal pactada en su contrato por cada una de las semanas que permaneció dentro del programa hasta llegar a la gala final, además de los beneficios en exposición mediática y patrocinios.

Además, en redes sociales han expuesto os supuestos salarios semanales y las ganancias totales que acumularon los cinco finalistas tras sobrevivir las 10 semanas totales del reality show.

Karina Torres ı Foto: Especial

En ese sentido, se dice que la famosa ganaba $140,000 pesos mexicanos semanales, lo que equivale a un millón 400 mil pesos mexicanos, una cantidad sorprendente.

Cabe mencionar que este sueldo es un estimado y no hay confirmación de que esa sea la verdadera cantidad que haya conseguido Karina Torres en su participación en el proyecto.

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