Franco Escamilla ‘exhibe’ a empleada del ayuntamiento de Puerto Vallarta en pleno show

Un nuevo video del comediante Franco Escamilla está causando furor en redes sociales tras exhibir, sin proponérselo, a una servidora pública del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

Durante uno de sus shows, el comediante regiomontano interactuó con una asistente identificada como Natalia Montaño Ruelas, quien afirmó trabajar en el Ayuntamiento local, aunque no supo explicar con claridad cuál era su función.

El encuentro, que formó parte de las dinámicas habituales de Franco Escamilla con el público, se grabó hace poco más de un mes, pero el video se viralizó recientemente al ser publicado en plataformas como TikTok y X (antes Twitter).

En la grabación, el comediante le pregunta directamente a qué se dedica, a lo que Natalia responde entre risas: “Pues me la paso bien [...] tomo mucho, me la paso comiendo, cenando, desayunando.”

Natalia Montaño Ruelas, servidora pública del municipio de Puerto Vallarta, se volvió viral tras aparecer en un video con Franco Escamilla 🎤. Durante la entrevista, al ser cuestionada sobre sus funciones en el Ayuntamiento 🏛️, respondió con humor que “me la paso bien” 😅,… pic.twitter.com/IP0ELaBB30 — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 28, 2025

Ante la sorpresa del público, Franco le insiste: “¿Y qué dice tu gafete?” a lo que ella contesta: “No sé.”

Tras la difusión del clip, usuarios en redes sociales criticaron la falta de profesionalismo de la funcionaria, señalando que representa un mal uso de los recursos públicos.

De acuerdo con documentos de nómina del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Natalia Montaño Ruelas figura como auxiliar en la Coordinación General de Derechos Humanos.

El episodio ha desatado un intenso debate sobre la eficiencia y transparencia en el servicio público. Aunque algunos usuarios tomaron el momento como una broma ligera, otros calificaron la situación como “vergonzosa” y “una muestra del desinterés laboral en instituciones gubernamentales”.

Tras la ola de críticas, Montaño Ruelas respondió desde sus redes sociales con una fotografía junto a Franco Escamilla, escribiendo: “Para los sentidos y atacantes: A un show de comedia se va a relajarse. En el trabajo se ejercen responsabilidades. Cada cosa en su sitio.”

El fragmento del espectáculo ya acumula miles de reproducciones y comentarios, convirtiéndose en uno de los clips más compartidos del fin de semana.

Publicación de Natalia ı Foto: Especial

