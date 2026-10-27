Reduce GCDMX 30% la desaparición de personas y aumenta 68% la localización con inversión histórica

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó los resultados y las estrategias del gabinete de seguridad capitalino, logrando una reducción del 30 por ciento en el número de personas desaparecidas entre 2024 y 2026. La mandataria rindió cuentas sobre los avances históricos logrados mediante un esfuerzo sin precedentes de transparencia, inversión y articulación institucional.

Al detallar las dinámicas del fenómeno en la capital, las autoridades informaron que la abrumadora mayoría de las desapariciones no guarda relación con la delincuencia. El 86 por ciento de los reportes en la entidad corresponden a ausencias voluntarias derivadas de problemas de salud, conflictos familiares o decisiones personales, mientras que solo el 1 por ciento fue víctima de delitos graves. Asimismo, se aclaró categóricamente que en la Ciudad de México no existen registros de desaparición forzada perpetrada por el Estado. Gracias a los nuevos protocolos del Grupo Especializado de Atención a la Búsqueda Inmediata, el 50 por ciento de las personas son ubicadas en las primeras 24 horas y el 98 por ciento de los casos concluyen con localización con vida. Además, la estrategia permitió localizar a mil 204 personas de años anteriores a 2025.

Con pleno respeto y acompañamiento a los derechos de las familias buscadoras, la Jefa de Gobierno garantizó que el gobierno capitalino trabaja diariamente para no revictimizar y ofrecer un trato digno a cada caso, colocando el dolor de la sociedad como motor principal. ”Las personas desaparecidas son la herida más grande y dolorosa que tenemos en México”, sentenció. En ese sentido, celebró la contundencia de las cifras actuales como reflejo de la nueva política pública: ”En la Ciudad de México está disminuyendo el número de personas desaparecidas, mientras aumenta el número de personas localizadas”. Reafirmó también el compromiso inquebrantable de la administración para no cesar en las labores bajo ninguna circunstancia. ”Ninguna ausencia debe convertirse en olvido mientras haya una sola familia esperando nuestra obligación seguirá en pie”, aseveró.

TE RECOMENDAMOS: En la Condesa SSC atiende reporte sobre casos de envenenamiento de perros de compañía

Para sostener estos logros, el gobierno capitalino consolidó una robusta infraestructura que inició con los primeros 30 compromisos, los cuales ya alcanzan un 83 por ciento de avance. Destaca la apertura del Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, con una inversión de 41 millones de pesos y 300 funcionarios operando 24 horas, así como la construcción del Centro de Resguardo Temporal con 142 millones de pesos de inversión.

Escuchando las exigencias ciudadanas, la Jefa de Gobierno suscribió 21 nuevos compromisos que elevarán la bolsa de recursos con 200 millones de pesos adicionales para integrar 100 policías de investigación y 50 agentes en ministerios públicos. Las acciones se complementan con un Plan de Identificación Genética que suma 10 mil perfiles, la entrega de apoyos económicos de 2 mil 500 pesos mensuales a infantes afectados, y el despliegue de la primera búsqueda metropolitana en coordinación con el Estado de México y Morelos programada para los primeros días de noviembre.

Te puede interesar:

- Empujan limpia en INE de proveedores y nombramientos tras caída de Taddei

- Destaca Gobierno apoyos fiscales a transportistas que bloquean en 38 puntos

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR