Ricardo Gallardo Cardona reafirmó su destacado papel a nivel nacional al consolidarse, por segundo mes consecutivo, como el titular del Ejecutivo estatal con mayor respaldo ciudadano en México. De acuerdo con el Ranking Mitofsky de Gobernadores y Gobernadoras de México de octubre de 2026, publicado por el diario El Economista, el Gobernador de San Luis Potosí alcanzó 62.8 por ciento de aprobación, ubicándose en el primer sitio entre las 32 entidades federativas.

Este liderazgo cobra mayor relevancia al contrastar con la tendencia del país: mientras el promedio nacional retrocedió 0.1 puntos porcentuales al pasar de 53 a 52.9 por ciento, Ricardo Gallardo Cardona creció 0.8 puntos respecto al 62 por ciento registrado en septiembre. Con este avance, amplió su ventaja a 9.9 puntos por encima de la media nacional y se colocó a la cabeza del selecto grupo de ocho gobernantes que superaron el 60 por ciento de aprobación, dentro de un panorama donde solo 18 mandatarios rebasaron el promedio general.

En el comparativo directo, Ricardo Gallardo Cardona superó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien obtuvo 61.4 por ciento, y al Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, con 61.1 por ciento, aventajándolos por 1.4 y 1.7 puntos porcentuales, respectivamente. Asimismo, se mantuvo por delante de Mauricio Kuri, de Querétaro, con 60.9 por ciento; Libia Dennise García, de Guanajuato, con 60.8 por ciento, y Julio Menchaca, de Hidalgo, con 60.6 por ciento.

A nivel regional, el titular del Ejecutivo potosino Ricardo Gallardo Cardona también lideró la zona Bajío Occidente —integrada por nueve gobernadores— al superar por 8.2 puntos porcentuales el promedio regional de 54.6 por ciento. De igual forma, su evaluación rebasa las medias registradas en el Centro, con 53.9 por ciento; el Norte, con 51.8 por ciento, y el Sur y Península, con 50.9 por ciento.

Este respaldo ciudadano responde a una gestión enfocada en infraestructura, seguridad, desarrollo económico y programas sociales en las cuatro regiones del estado. Los resultados provienen de una medición aplicada a 69 mil 979 personas mayores de 18 años con teléfonos inteligentes y acceso a internet, confirmando la continuidad de una política estatal orientada a resultados y atención directa a las familias potosinas.

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FGR