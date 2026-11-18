El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, destacó el operativo de las fuerzas federales para la aprehensión de César Daniel “N”, alias “El Topo”, quien es señalado como responsable del secuestro del periodista Jaime Barrera y un empresario inmobiliario.

“En un operativo coordinado por la @SEMAR_mx y la @FGRMexico fue capturado César Daniel, alias ‘El Topo’, quien es señalado como responsable del secuestro del periodista Jaime Barrera y un empresario inmobiliario.

“El operativo, en el que resultaron abatidos tres presuntos delincuentes, fue posible a partir de órdenes de aprehensión obtenidas por la @FiscaliaJal por su responsabilidad en los hechos señalados.

“Agradezco el trabajo conjunto con el secretario @OHarfuch y todo el gabinete de seguridad”, escribió el Gobernador de Jalisco en su cuenta de redes sociales.

“El Topo”, sostuvo Pablo Lemus, era un objetivo prioritario del Gobierno de Jalisco y del Gobierno Federal.

De acuerdo con el reporte preliminar, el detenido contaba con órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía del Estado de Jalisco por su presunta participación en los secuestros del periodista Jaime Barrera y de un empresario inmobiliario.

Durante el operativo, tres presuntos integrantes de esta organización criminal agredieron a los elementos federales, por lo que fueron abatidos durante el enfrentamiento.

Además de “El Topo”, otras dos personas fueron detenidas.

Las autoridades identifican a César Daniel ‘N’ como uno de los responsables de coordinar las operaciones de una célula de “Los Deltas”, organización señalada como brazo armado del CJNG en la zona metropolitana de Guadalajara.

La captura se relaciona con una investigación federal iniciada en abril de 2026 por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, mediante la cual se identificaron tres domicilios en Zapopan que presuntamente eran utilizados como casas de seguridad y puntos de reunión de los integrantes de esta célula.

En un operativo coordinado por la @SEMAR_mx y la @FGRMexico fue capturado César Daniel, alias “El Topo”, quien es señalado como responsable del secuestro del periodista Jaime Barrera y un empresario inmobiliario.

El operativo, en el que resultaron abatidos tres presuntos… — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) November 18, 2026

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