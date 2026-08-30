¿Cuándo es El Buen Fin 2026 en México?

El Buen Fin 2026 está cada vez más cerca, y como cada año estará lleno de descuentos y promociones únicas en muchas tiendas en todo el país, por lo que es una buena temporada para adquirir productos.

Durante las fechas del Buen Fin se pueden encontrar distintos descuentos en los costos de bienes y servicios que ofrecen en noviembre, y esto tiene la finalidad de incentivar el comercio interno y garantizar los derechos del consumidor.

El Buen Fin tiene un total de cinco días llenos de descuentos en empresas y establecimientos que se inscriban de manera oficial en el portal, y en este 2026 los descuentos que estos ofrezcan se dan a conocer en su página web.

TE RECOMENDAMOS: Supervisa obras de infraestructura Martí Batres supervisa remodelación del ISSSTE en Zacatecas

✨ Apenas comienza el camino hacia #ElBuenFin2026.



Gracias por acompañarnos durante este mes. Muy pronto compartiremos más novedades para que te prepares para una nueva edición.



💙 ¡Lo mejor está por venir! pic.twitter.com/viaHJ9dHWw — El Buen Fin (@ElBuenFin) August 27, 2026

El Buen Fin 2026

Ese 2026 se realizará la edición número 16 del Buen Fin, y en esta ocasión iniciará el viernes 13 y concluirá el martes 17 de noviembre; incluyendo el lunes 16 de noviembre, que es un día feriado oficial por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

En la página oficial del Buen Fin las empresas y establecimientos comerciales pueden realizar su registro para utilizar la marca y el logotipo de manera autorizada durante el 2026.

Además, este registro permite que participen en el sorteo que realiza el Servicio de Administración Tributaria (SAT), para el cual también se debe solicitar el registro.

Este 2026 El Buen Fin brindará más visibilidad a las empresas que participen en esta edición, pues incluso compartirán los descuentos que se encontrarán disponibles durante los cinco días.

🚀 Seguimos avanzando rumbo a #ElBuenFin2026.



Cada semana compartiremos información para ayudarte a prepararte y aprovechar las oportunidades que llegarán en noviembre.



📲 ¡Síguenos! pic.twitter.com/6XjOo8HExY — El Buen Fin (@ElBuenFin) August 25, 2026

Los establecimientos serán los encargados de garantizar la cantidad, calidad y entrega de los bienes y servicios que ofrecen durante El Buen Fin, por lo que quienes requieran realizar una queja podrán hacerlo en la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

Las y los consumidores que adquieran productos durante los cinco días de noviembre podrán participar en el Sorteo El Buen Fin, y únicamente requieren realizar compras de al menos 250 pesos y realizar el pago con medios de pago electrónicos.

Aquellos negocios que utilicen el logotipo y marca de El Buen Fin sin realizar el registro en la página oficial serán acreedores a una sanción, y esta se determina en “conformidad con la Ley de la materia, dependiendo del tipo de mal uso que se le dé”.

💡 ¿Ya pensaste qué productos o servicios te gustaría adquirir este año?



Planificar con anticipación te ayudará a aprovechar mejor las oportunidades de #ElBuenFin2026.



✅ ¡Prepárate desde hoy! pic.twitter.com/qny9NAUt6G — El Buen Fin (@ElBuenFin) August 13, 2026

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.