Maribel Guardia renuncia a convivencia con su nieto por miedo a que Imelda le ponga una trampa | VIDEO

Maribel Guardia renuncia a convivencia con su nieto por miedo a que Imelda le ponga una trampa

Maribel Guardia ha renunciado a convivir con su único nieto por miedo a que Imelda Tuñón, la viuda de su hijo Julián Figueroa, le ponga una trampa que termine incluso por afectar al menor.

A través de redes sociales se popularizó un reciente video en el que la actriz aparece en compañía de su esposo Mario Chacón y su abogado el Licenciado Beceiro para sincerarse sobre la situación legal que enfrentan.

Maribel Guardia renuncia a convivir con su nieto

Maribel Guardia asegura que la defensa de Imelda Tuñón “ha fabricado un dictamen privado en el que han usado a su nieto, evidentemente alienado, en el que han usado a su nieto para decir que su esposo y ella lo agredieron”, reveló.

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En ese sentido, la artista recordó un video en el que el niño “decía cosas violentas” y “con expresiones de odio” hacia su persona durante una transmisión a vivo. Ahora, aseguró que “colocaron mentiras en la boca de un niño”.

Además, aseguró: “Existe un plan perverso para que al darse la primera convivencia, se pretenda utilizar nuevamente al niño para culpar a mi esposo de algún tipo de agresión horrible. Si él se sale del país durante mis encuentros, el señalamiento recaería entonces sobre mí o mi sobrino”, acusó.

“Lo único que le queda a ese niño de su papá soy yo”, recordó ella y acusó a la contraparte de utilizar al menor para su beneficio. “Ante ese riesgo inminente, me veo obligada a declinar de algo que estaba a punto de lograr: Convivir con el niño que crié desde los 0 años y hasta los 8″, lamentó.

😩 Ay no, no, ni, Maribel Guardia al borde de las lágrimas 😢💔 rodeada del amor de su vida ❤️ y de su abogado el Lic. Beceiro, explica la forma mañosa y traposa de actuar de “Imelda N” 😳, que hoy la hace renunciar al reencuentro de su único nieto 👦🏻💔, al vínculo terrenal de su… pic.twitter.com/2rRrBak9Zk — Raul Gutierrez🇲🇽 (@Raulgutierrez) October 20, 2026

En ese sentido, aseguró que el encuentro terminaría por perjudircarlos a ellos y al menor. “No existe dolor más grande de una abuela que tener que renunciar al abrazo de mi único nieto por el temor fundado de que ese abrazo se convierta en una trampa mortal”, acusó.

“El amor por mi nieto permanece intacto y me lo quedaré tatuado en el alma. Ojalá algún día él pueda comprender que me veo obligada a permanecer alejada y que lo hago con el corazón destrozado”, agregó.

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