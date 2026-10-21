Antes y después de Hunter Schafer: Así fue la transformación de la actriz de Euphoria

La actriz estadounidense Hunter Schafer recientemente habló sobre haberse sometido a una cirugía de reafirmación de género, un proceso que calificó como “increíble” tras varios años en proceso de transición.

“Durante mucho tiempo he abrazado la parte de género expansivo de mí misma, y realmente quería intentar hacer que ese cuerpo anterior funcionara, porque pensaba que había algo realmente genial y audaz en él”, admitió la estrella sobre lo que la llevó a tomar la decisión final.

Con el paso del tiempo, su perspectiva cambió y fue entonces que decidió someterse a la operación; Hunter Schafer no dio detalles sobre la técnica que se utilizó, pero su testimonio fue suficiente para causar curiosidad en redes sociales.

Sin embargo, sí contó que tras esto, tuvo que limitar de manera considerable sus movimientos para recuperarse. “Creo que mi límite era de 150 pasos al día, lo cual no es nada”, explicó sobre las restricciones que tuvo durante el posoperatorio.

El antes y después de Hunter Schafer

Hunter Schafer nació el 31 de diciembre de 1998 en Nueva Jersey. Es una modelo, actriz, artista y activista estadounidense por la comunidad LGBT+.

La artista de Euphoria ha hablado abiertamente sobre su proceso como mujer transexual y en junio de 2020, en honor al 50.º aniversario del primer desfile del Orgullo LGBT, Queerty la nombró entre las cincuenta líderes que “dirigen la nación hacia la igualdad, la aceptación y la dignidad para todas las personas”.

Fue en 2019 que saltó a la fama por la primera temporada de Euphoria, donde interpretaba a Jules Vaughn, una joven transgénero que trataba de descubrirse tras mudarse a una nueva ciudad.

Por el éxito de la serie de HBO Max, la famosa llegó a eliminar varias de sus fotos anteriores del Internet, que la mostraban desde más joven y alcanzaban a mostrar más sobre su proeso de transición.

La transición de Hunter Schafer comenzó cuando ella tenía 14 años de edad y desde entonces, su experiencia personal ha formado parte de conversaciones públicas sobre identidad de género.

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