Elenco de Matilda se reúne a 30 años del estreno de la película y así lucen | FOTO

Elenco de Matilda se reúne a 30 años del estreno de la película

Las actrices y actores que dieron vida a los entrañables personajes de Matilda se reunieron en el Royal Albert Hall donde, además, cinco mil fanáticos disfrutaron en la pantalla grande la famosa cinta. Esta dinámica fue realizada en el marco de las celebraciones del 30 aniversario de la producción dirigida por Danny DeVito.

La película se estrenó en cines de Estados Unidos el 2 de agosto de 1996. A pesar de recibir críticas positivas por los críticos, la realidad es que fue un fracaso de taquilla, pues sólo logró recaudar 33 millones de dólares en todo el mundo, pese a que su presupuesto fue de 36 millones.

Sin embargo, Matilda se ha convertido en una de las cintas favoritas de personas de varias generaciones y es muy popular en plataformas de streaming.

Elenco de Matilda se reúne a 30 años del estreno de la película y así luce | FOTO

A 30 años del estreno de Matilda, basada en la novela homónima del escritor británico Roald Dahl, parte del elenco original de la película se reunió en Londres para celebrar el legado de una historia que marcó a toda una generación.

El reencuentro tuvo lugar en el Royal Albert Hall, donde se realizó una proyección especial de la cinta acompañada por una orquesta en vivo que interpretó su banda sonora.

Elenco de Matilda se reúne a 30 años del estreno de la película ı Foto: Especial

Entre los asistentes destacaron Mara Wilson, protagonista de la película; Danny DeVito, director de la cinta e intérprete de Harry Wormwood; Kiami Davael, la actriz que interpretó a Lavanda, y Pam Ferris, recordada por dar vida a la temible señorita Tronchatoro.

Mara compartió un par de fotografías del evento y escribió: “Celebración del 30 aniversario de Matilda en el Royal Albert Hall en Londres. ¡Cinco mil fanáticos de Matilda! ¡Todavía no puedo creerlo! ¡Qué alegría celebrar con personas que significan tanto para mí, con quienes comparto tantos recuerdos maravillosos! Jaki, Kiami, Pam, Kira, David Newman, y por supuesto, el tío Danny, los quiero a todos".

Las fotos causaron furor entre los fans de Matilda y se difundieron rápidamente en redes sociales.

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