Matilda llega al teatro de México con increíble puesta en escena

MATILDA, uno de los musicales más aclamados del teatro contemporáneo, llegará a México en 2026 con una producción de gran formato encabezada por Jaime Camil y producida por Alejandro Gou.

La puesta en escena tendrá una temporada de 12 semanas, con funciones de viernes a domingo a partir del 13 de marzo, en el Centro Cultural Teatro 1 de la Ciudad de México, bajo la dirección de Nick Evans, responsable de montajes como Jesucristo Súper Estrella.

En esta versión mexicana, Jaime Camil interpretará a la Srita. Tronchatoro, la temida directora escolar. El actor asumirá uno de los papeles más emblemáticos del musical, concebido originalmente para ser interpretado por un hombre, en donde combinará humor, presencia escénica y comedia física.

El elenco se completa con Ricardo Margaleff y Verónica Jaspeado como los Sres. Wormwood, padres de Matilda; María Elisa Gallegos y Gloria Aura, quienes alternarán funciones como la Srita. Miel; y Gicela Sehedi en el papel de la Sra. Phelps, personaje clave en la historia.

MATILDA está basada en la novela del escritor británico Roald Dahl, autor de algunos de los títulos más influyentes de la literatura infantil. Para el teatro, la obra fue adaptada por Dennis Kelly y Tim Minchin, y se estrenó en el West End de Londres en 2011, antes de llegar a Broadway en 2013, donde se consolidó como un fenómeno internacional.

El montaje mexicano integrará tecnología de punta en iluminación, videomapping, automatización escenográfica y diseño sonoro, ofreciendo una experiencia visual y emocional pensada para toda la familia.

La producción explora temas como la inteligencia, la lectura como refugio creativo, la imaginación y la construcción de familias alternas, combinando humor y reflexión a lo largo de la historia.

Los boletos ya están disponibles en taquillas del teatro y a través de Ticketmaster, con Preventa Banamex del 15 al 18 de diciembre, que incluye la opción de tres meses sin intereses.

