Matilda, el musical levanta el telón con elenco estelar

Con una alfombra roja repleta de figuras del espectáculo y una producción de gran escala que apuesta por tecnología escénica de última generación, Matilda, el musical celebró ayer su estreno oficial en el Centro Cultural Teatro 1, de la Ciudad de México, donde la compañía encabezada por Jaime Camil, Gloria Aura, Verónica Jaspeado y Ricardo Margaleff dio inicio a su temporada en el país.

La puesta, producida por Alejandro Gou, es considerada una de las más ambiciosas del teatro musical en México. Con un ensamble numeroso, coreografías de precisión y una escenografía diseñada para transformar el escenario en el universo fantástico de la pequeña prodigio creada por Roald Dahl, el montaje busca consolidarse como uno de los espectáculos familiares más importantes del año.

EL MONTAJE incluye una megaproducción llena de fantasía. ı Foto: Especial

Previo a la función inaugural, el recinto recibió a diversas personalidades del medio artístico. Desfilaron Pedro Prieto, Jorge Salinas, Ernesto D’Alessio, Pablo Perroni, Mariana Garza y Lupita Sandoval, entre otros actores y productores que celebraron la llegada del espectáculo.

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Uno de los nombres más esperados de la noche fue Jaime Camil, quien encabeza el elenco y regresa al teatro musical como Tronchatoro, un personaje lleno de matices. Reconoció que el proyecto representa un desafío importante dentro de su trayectoria.

“Es un musical enorme, con una producción impresionante y con un equipo creativo que ha puesto muchísimo esfuerzo para que el público viva una experiencia inolvidable”, comentó.

Sobre las dificultades para construir su personaje, el intérprete explicó que el proceso implicó una preparación exhaustiva, tanto en lo físico como en lo actoral.

“Está la caracterización, el trabajo vocal y la energía escénica que se necesita para sostener la función. Ha sido un proceso muy completo y muy retador”, reconoció.

Jaime Camil, quien ha trabajado en montajes fuera de México, consideró que el panorama actual del teatro musical en el país vive un momento de crecimiento. “Creo que la oferta de teatro en México ha evolucionado muchísimo. Hay producciones cada vez más grandes, con estándares internacionales. Matilda es un ejemplo de que el público mexicano merece espectáculos de este nivel”, expresó.

Otra de las protagonistas del montaje es Gloria Aura, quien da vida a la entrañable Miss Miel. Para la actriz, integrarse a la producción representa un logro dentro de su carrera en el teatro musical. “Soy una persona muy afortunada por ser parte de un musical de esta magnitud con esta expectativa y con esta producción”, dijo en entrevista con La Razón.

La intérprete reveló que su preparación comenzó incluso antes de presentarse al casting. “Desde que me enteré de las audiciones ya me venía preparando con mi coach vocal”, contó.

Detalló que el trabajo actoral detrás de la maestra Miel implicó explorar diversas emociones: “Es un personaje con mucha nostalgia, con miedos, pero también con un gran poder interior que poco a poco se atreve a mostrar. Es una mujer sensible, amorosa y humana”.

Por su parte, Verónica Jaspeado, quien interpreta a la excéntrica señora Wormwood, confesó que el proyecto llegó a su vida de manera inesperada y terminó convirtiéndose en uno de los retos más estimulantes de su carrera. “Me hablaron para otro personaje y cuando llegué a la audición me dijeron que aprendiera una escena. En ese momento me dijeron que sí; ha sido un descubrimiento constante”, relató.

Para la actriz, el musical exige una coordinación escénica que combina múltiples disciplinas: “Lo más complicado está siendo el montaje: la coreografía y las escenas”.

Añadió que los números musicales implican un reto físico considerable para los actores: “Para los que nos toca cantar con coreografía o caminando, es una acción teatral difícil, pero muy grata”.

El estreno de Matilda, el musical marca así el inicio de una temporada que busca hacer historia.

Matilda, el musical

Cuándo: hasta mayo

Dónde: Centro Cultural Teatro 1

Localidades: de $1,000 a $3,968