Trabajadores de Imcine, entre Internet deficiente y falta de agua

Personal por honorarios del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) mantiene las demandas de regularización de sus contratos y denuncia carencias, como Internet deficiente y falta de agua potable.

“En las tres sedes de Imcine hemos visto problemas con elevadores que no sirven cuando es necesario subir varios pisos, falta de agua potable o en sanitarios, falta de Internet para trabajar adecuadamente, entre otras cosas que hacen que el personal tenga que invertir sus propios recursos para ir a laborar”, externaron en entrevista para La Razón.

El Dato: En caso de que se incumpla la promesa de sus pagos pendientes el 5 de marzo, reactivarán su decisión de hacer un paro a partir del 9.

Indicaron que, si bien tienen la certeza de que recibirán sus pagos pendientes del mes de enero y febrero el próximo 5 de marzo, seguirán esperando que se dé respuesta al resto de sus demandas, como la contratación indefinida e inmediata, el reconocimiento de la antigüedad laboral, sueldos proporcionales a las actividades que realizan y espacios y medios necesarios para llevar a cabo sus tareas diarias.

“Si bien era el punto más urgente de nuestras peticiones y libera un ligero peso de la situación, seguimos a la expectativa del resto de las solicitudes que también son muy importantes, porque será lo que realmente nos garantice lo que pedimos: condiciones dignas de trabajo”, comentaron, y señalaron que en el Imcine, dirigido por Daniela Alatorre Benard, por lo menos en dos ocasiones enfrentaron el retraso en sus pagos salariales, en 2025.

También indicaron que no han recibido ningún aumento de sueldo, pese a la inflación en los últimos años.

“En los últimos seis años los salarios de la mayoría de los trabajadores Capítulo 3000 no han aumentado, por lo menos no de una manera proporcional a la inflación y que pueda cubrir con tranquilidad nuestras necesidades”, externaron.

Del anuncio que hizo el viernes pasado la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, acerca de que ya trabajan con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para “diseñar un plan de atención a la mejora de las condiciones de prestadores de servicios” de la institución, el personal del Imcine indicó que quieren ser incluidos en estas reuniones con el fin de que se tomen en cuenta la totalidad de sus necesidades.

“Definitivamente quisiéramos ser incluidos en estas mesas de trabajo para que las necesidades reales de los trabajadores sean escuchadas”, dijeron los trabajadores inconformes.

Detallaron que tuvieron una reunión el pasado viernes con autoridades de la Secretaría de Cultura y del Instituto Mexicano de Cinematografía; pero no abordaron su petición principal, que es la de regularizar sus contratos.

Actualmente, en el Imcine hay alrededor de 108 prestadores de servicios profesionales, esquema que no les brinda ningún tipo de seguridad social.