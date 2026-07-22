La actriz Kaylee Hottle durante la premier de 'Godzilla x Kong: The New Empire', en Los Ángeles, en marzo de 2024

Kaylee Hottle, actriz estadounidense y parte de la comunidad sorda, falleció el martes en la madrugada debido a un accidente automovilístico. La noticia conmocionó a miles de personas en redes sociales, pues sólo tenía 18 años.

La intérprete es recordada por interpretar a Jia en las películas Godzilla vs. Kong (2021) y Godzilla x Kong: The New Empire (2024).

Así fue el accidente en el que murió la actriz de Godzilla vs. Kong, Kaylee Hottle

De acuerdo con AP, Kaylee Hottle, de 18 años, y un segundo pasajero viajaban a bordo de un auto cuando éste se salió de la carretera y chocó contra una alcantarilla en Ijamsville, Maryland, alrededor de las 3 de la mañana del martes 21 de julio.

El conductor fue trasladado a un hospital local con lesiones que no ponían en riesgo su vida, y el otro pasajero rechazó recibir atención médica, según un comunicado de la oficina del sheriff. Se cree que el exceso de velocidad fue un factor en el accidente, que está bajo investigación, indicaron autoridades.

“La mamá de Kaylee y sus cuatro hermanos están destrozados. Están juntos en casa, de duelo. Yo voy camino a Maryland para traer el cuerpo de Kaylee de regreso a casa”, expresó el padre de la joven actriz en Lengua de Señas Estadounidense, en una transmisión en vivo desde un aeropuerto.

El señor contó que el corazón de Kaylee Hottle se detuvo antes de que pudiera llegar a un hospital, pese a que fue trasladada por aire desde el lugar del accidente.

¿Quién era y de qué murió Kaylee Hottle? Actriz de Godzilla vs Kong ı Foto: Especial

Colegas y amigos despiden a Kaylee Hottle en redes sociales

Luego de que se difundiera la noticia de la muerte de Kaylee Hottle, compañeros del medio artístico expresaron su conmoción y enviaron sus condolencias a la familia de la intérprete de Godzilla vs. Kong.

“Tengo el corazón roto. Mi corazón está con su familia en este momento inimaginable”, escribió Alaqua Cox, coprotagonista de Hottle en la película What Doesn’t Kill Us, próxima a estrenarse, y también actriz sorda, en Instagram.

Otros destacados actores sordos también compartieron mensajes de duelo en redes sociales.

“Estoy absolutamente destrozada por el fallecimiento de la dulce Kaylee Hottle. Que su belleza y su talento sean un recuerdo por la eternidad”, escribió en Instagram la ganadora del Oscar Marlee Matlin.

El también ganador del Oscar Troy Kotsur, quien protagonizó la película Coda, escribió que la muerte de Kaylee Hottle le hizo pensar en su propia hija y le recordó no dar el tiempo por sentado.

“No tengo palabras para expresar lo que pasó esta mañana”, escribió Kotsur y ofreció sus “más profundas condolencias” a la familia Hottle.

Funcionarios de la escuela para sordos Texas School for the Deaf en Austin también anunciaron la muerte de Kaylee Hottle en Facebook, y escribieron que habría servicios de consejería y apoyo disponibles para sus compañeros de clase y amigos.

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