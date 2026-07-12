Bárbara de Regil bebe cloro por accidente, ¿Cuál es su estado de salud?

Bárbara de Regil encendió las alarmas entre sus seguidores después de que preocupó a sus fans por consumir cloro, pues tomó de una botella de agua que en realidad, contenía el líquido para limpiar.

A través de su cuenta de TikTok, la actriz publicó un video en sus redes sociales con el texto “hola, soy yo otra vez, tu TDA con hiperactividad y Géminis favorita”, escribió para su público con humor, dejando ver que la situación había sido controlada.

Bárbara de Regil bebe cloro por accidente

La actriz compartió a través de sus redes sociales en el que relató el incidente que sufrió en su hogar. En el video, Bárbara de Regil relata que vio una botella que parecía tener agua, por lo que pensó que la había dejado su esposo.

Con confianza, la modelo decidió beberla y al instante, se dio cuenta de que el sabor era extraño, algo que no había sospechado antes a pesar de que había una cubeta junto a la botella que no relacionó al instante.

Resulta que el producto de limpieza lo estaba utilizando la empleada doméstica de la casa, quien le confirmó que lo que acababa de beber era cloro y no agua simple como ella esperaba.

“Estas son las cosas que sólo me pasan a mí y no le pasan a nadie más. Vi esto aquí, al lado, al lado vi esta cubeta, mi cabeza no hizo relación. Lo vi y dije: ‘Fer dejó agua y le voy a dar un trago’”, relató De Regil para después publicar un clip en el que se muestra en el consultorio médico.

@barbara_deregil212 Hola soy yo otra vez , tu tda con hiperactividad y Géminis favorita ♬ sonido original - Bárbara de Regil

La famosa aprovechó la oportunidad para recalcar lo importante que es etiquetar los productos de manera adecuada. “Ya estoy en el doctor. Gracias por sus mensajes. Como lección: el cloro siempre va con etiqueta de CLORO. La misma doctora me dijo que es muy peligroso”.

En redes sociales, el público reaccionó sorprendido ante el hecho de que Bárbara de Regil bebió cloro. En ese sentido, cuestionaron de qué manera no logró identificar su fuerte olor antes.

"Pero no entiendo, el cloro huele muchísimo, ¿al acercarlo no sienten el olor?"

"Casi nos dejan sin Rosario Tijeras 6,7,8,9,10“.

“Me pasó. Quema horrible, no sé cómo”.

“Yo y mi mamá nos tomamos un vaso de agua bendita por accidente en casa de mi hermana“.

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