Justice League Vs Godzilla Vs Kong, el rey de los kaijus y sus batallas en cómic

Sin duda Godzilla no solo es el Rey de los Monstruos, sino el amo y señor del catch fílmico, dígase de esas películas en donde el platillo principal son las peleas entre personajes de diferentes franquicias y que en los 50s, junto con las producciones mexicanas de El Santo, fueron precursoras de los universos interconectados. Algo que además ha sido llevado al mundo de los cómics en series que van de lo rutinario a lo delirante. Una de las más recientes es Justice League vs Godzilla vs Kong, la cual, pese a todo, resulta muy divertida.

Y es que a pesar de que el punto de partida que elige el guionista Brian Buccellatto, es casi tan simplón como el de cualquier cartoon de Los Súper Amigos, con la “petición de un deseo” provocando el cruce de realidades; este da pie a un espectacular despliegue de batallas sin respiro en donde, además de que desfilan una enorme cantidad de criaturas colosales, aparecen con todo el sentido del mundo dos llamativos robots gigantes tripulados.

Justice League Vs Godzilla Vs Kong ı Foto: Especial

Uno de ellos está diseñado al más puro estilo de Batman, es decir, a imagen y semejanza de sí mismo en uno de sus acostumbrados regodeos justicieros que redundan en la genialidad. El otro es creado por los Green Lantern, quienes además se hacen cargo de manejarlo en equipo, cada uno haciéndose cargo de una parte del cuerpo de la máquina como en aquel viejo anime, Getter Robo (1974). Claro, también tenemos la irrupción del legendario Mecha Godzilla, pero esta vez guiado por una de las más brillantes y perversas mentes criminales de DC.

Por supuesto al arte perpetrado entre otros por Christian Duce y Tom Derenick, se pone a la altura con espectaculares viñetas que no solo estallan a una, sino a dos páginas completas, llenas de detalles y perspectivas que magnifican la destrucción, y encuentran sus mejores momentos con las batallas submarinas en los alrededores de la Atlántida al borde del colapso, donde el Rey de los Monstruos enfrenta al mismísimo Kraken.

De la historia, en la que por cierto se hacen algunas referencias a la serie Monarch de Apple TV que ya estrena su segunda temporada -una estupenda adición al MonsterVerse-, como era de esperarse poco se puede decir, salvo que hay algo de potencial en algunas de las situaciones. Por ejemplo en el encuentro simiesco entre Grodd y Kong, que entre las consabidas manipulaciones apunta implicaciones tribales y hasta religiosas, o la interacción entre Godzilla y Superman que, haciendo honor a la célebre trascendencia de los contrincantes, luce cierta profundidad dentro del tono épico; pero ninguna de esas líneas argumentales, aunque se disfrutan, en realidad llega a ir más allá de lo que representa la acción per se.

Justice League Vs Godzilla Vs Kong ı Foto: Especial

En cuanto al drama humano, pues con la caída de uno de los superhéroes y el como se evidencia con ello lo desorganizado de la liga, apenas hay el suficiente para que se sustente la trama que afortunadamente tiene un desarrollo general intenso y explosivo yendo y viniendo en varios frentes, de Metrópolis a Temiscira pasando por Ciudad Gótica y el fondo del océano, lo cual beneficia para que haya un verdadero festín de peleas entre Kaijus, Mechas y Superhéroes, el cual además nos regala algunas alucinantes y disfrutables visiones, como aquella en donde por un breve instante hay un nuevo e inesperado portador de uno de los anillos de poder, y la materialización de una luminosa variante de Kong.

Así que como vehículo de entretenimiento no hay nada que reclamarle a Justice League vs Godzilla vs Kong. Todos los episodios son recopilados en una edición de verdadera colección en pasta dura que incluye una bella galería de portadas alternativas. En México lo publica Panini Cómics.