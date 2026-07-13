¿Quién fue el culpable del accidente que le quitó la vida a Danna Paola?

La semana pasada se registró un accidente vial que provocó la muerte de Danna Paola, una joven de 23 años de edad de Veracruz que viajaba con otra persona a bordo de una motocicleta en Orizaba.

Danna Paola perdió la vida el pasado 7 de julio luego de haber estado internada por dos días en un hospital debido a las graves lesiones que sufrió por el accidente vial ocurrido en Oriente 6 y Sur 17 de Orizaba, Veracruz.

De acuerdo con medios locales, la maniobra que realizó el taxista está prohibida, pues este dio una vuelta en U que provocó el choque de la motocicleta con el vehículo en Sur 17 y Oriente 6 en el centro de Orizaba.

Sur 17 y Oriente 6, Orizaba, Veracruz ı Foto: Captura de pantalla

Conductor del taxi del accidente de Danna Paola

Hasta el momento, las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades en el accidente vial en el que Danna Paola perdió la vida aún se encuentran abiertas, y la identidad del conductor del taxi no es de conocimeinto público.

En el video donde se puede observar el momento exacto en el que la motocicleta en la que viajaba Danna Paola y su acompañante se impacta con la parte trasera del vehículo se aprecia que el conductor se regresa al punto de partida; sin embargo, no se ve el momento en el que desciende del vehículo.

El conductor de la motocicleta fue identificado como Abraham de Jesús,de 22 años, la pareja sentimental de Danna Paola y quien continúa hospitalizado; además, se presume de manera extraoficial que el conductor del taxi era Lorenzo Javier “N”, de 42 años de edad.

Accidente de Danna Paola en moto ı Foto: Captura de pantalla

Además del accidente vial que provocó que Danna Paola Echeverría Cruz perdiera la vida, de acuerdo con medios locales de Veracruz, durante la madrugada del domingo se registró otro accidente vial en el que se vio implicado un taxi y una motocicleta.

Fue alrededor de las 06:00 horas cuando un motociclista que circulaba sobre la avenida Cri-Cri fue impactado en la intersección de Norte 2 por un taxi, lo que derivó en la muerte del conductor de la moto, quien salió proyectado después de la colisión.

En este accidente el conductor del taxi fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales, mientras que en el lugar del accidente se aseguraron las evidencias necesarias para integrarlas en la carpeta de investigación.

La víctima mortal de este accidente vial no ha sido identificada hasta el momento, de acuerdo con la información de E Veracruz; asimismo, precisaron que fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Accidente vial en Veracruz ı Foto: E Veracruz

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