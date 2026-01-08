Autopista México-Querétaro: fuerte accidente de tráiler deja caos vial

La autopista México-Querétaro registró severas afectaciones a la circulación, luego de que un tráiler de doble remolque se impactara contra la caseta de cobro de Tepotzotlán, en dirección a la Ciudad de México (CDMX), generando un importante caos vial y la movilización de cuerpos de emergencia.

El accidente ocurrió alrededor de las 5:00 horas, cuando la pesada unidad perdió el control y terminó estrellándose en la zona de cobro. De acuerdo con los primeros reportes, el operador del tráiler habría sido víctima de un asalto previo, situación que presuntamente derivó en el choque contra la infraestructura de la autopista.

Según la información disponible, el tráiler transportaba una carga de aproximadamente 51 toneladas de sandías con destino a la Central de Abasto, ubicada en la alcaldía Iztapalapa. El impacto en plena plaza de cobro obligó al cierre parcial de carriles, lo que provocó una intensa congestión vehicular durante varias horas.

Está madrugada, un tráiler que transportaba varias toneladas de sandías chocó con una de las garitas de la caseta de #Tepotzotlán, en la Autopista México - Querétaro, Km. 42+800, el conductor fue privado de su libertad kilometros atrás; los sujetos huyeron #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/rAOq83fleg — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) January 8, 2026

Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que, tras el percance, se mantiene la reducción de carriles en la Plaza de Cobro Tepotzotlán mientras se realizan las maniobras para retirar la unidad siniestrada. Para estas labores fue necesario el uso de grúas especializadas, debido al tamaño y peso del tráiler involucrado en el accidente.

La dependencia federal exhortó a los automovilistas que transitan por la autopista México-Querétaro a manejar con precaución, respetar la señalización vial y considerar tiempos de traslado más largos, ante la carga vehicular registrada en la zona.

De acuerdo con el testimonio del conductor, difundido por distintos medios de comunicación, cuatro sujetos habrían abordado la unidad, para después despojarlo del control del tráiler y realizar disparos hacia la parte frontal. Posteriormente, el vehículo fue robado, lo que dio paso a una persecución que se extendió por aproximadamente 60 kilómetros.

La persecución concluyó en la caseta de Tepotzotlán, donde el tráiler terminó impactándose. Servicios de emergencia del Estado de México y otras corporaciones acudieron al lugar para asegurar la zona, remolcar la unidad y permitir la liberación paulatina de la vialidad.

“Como una verdadera película de acción”



Un tráiler estuvo a punto de ser robado por 4 delincuentes en la autopista México Querétaro, El tráiler de doble remolque que transportaba 51 toneladas de sandía venía de san Juan de los lagos con dirección a la central de abastos 1/2 pic.twitter.com/MQUqJGrhlG — Israel Lorenzana (@israellorenzana) January 8, 2026

LMCT