Sigue la transformación de la movilidad en Morelia; Bedolla arranca obras del Morebús

Morelia — Con una inversión federal y estatal de 2 mil 193 millones de pesos y sin contratar deuda pública, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, dio el banderazo de inicio de las obras del Morebús, transporte público que forma parte del plan integral de movilidad para la capital michoacana.

Alfredo Ramírez Bedolla informó que su construcción tendrá una duración de 10 meses que, en una primera etapa, contempla 14.65 kilómetros desde la desviación de Cuto de la Esperanza hasta el monumento a Lázaro Cárdenas. Contará con 28 estaciones y 74 autobuses en beneficio de 400 mil habitantes del poniente de Morelia, quienes realizan traslados diarios de hasta cuatro horas.

“Cuando esta obra esté, la diferencia de viaje de un habitante de Villas del Pedregal, Campo Nubes o La Maestranza pasará de hora y media a 30 minutos. Se van a ahorrar dos horas de su vida en los traslados de ida y vuelta porque el tiempo es lo más importante y eso se lo vamos a regresar a los ciudadanos de Morelia”, dijo Alfredo Ramírez Bedolla.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, expuso que el Morebús refleja la visión de un Michoacán moderno, dinámico y con sentido social, ya que las personas usuarias tendrán ahorros en su tiempo de traslado mejorando la calidad de vida.

“Permitirá trasladarnos en un carril confinado desde la desviación a Cuto de la Esperanza hasta el obelisco a Lázaro Cárdenas en 30 minutos. Pensando en la seguridad y accesibilidad de las y los usuarios contemplamos 29 cruces seguros con semaforización vehicular y peatonal”, destacó.

En tanto, el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García, aportó que hoy el pago del refrendo vehicular “va de vuelta” en obras de infraestructura para la entidad, como el Morebús, que será una realidad gracias a las finanzas sanas, el manejo responsable de los recursos y sin necesidad de contratar deuda pública.

Acompañaron al gobernador el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; la directora del Instituto del Transporte, María Elena Huerta Moctezuma; el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Baltazar Gaona García; el magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Hugo Gama Coria; los legisladores locales Ernesto Núñez Aguilar y Marco Polo Aguirre Chávez.

También, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar; el titular de la Unidad de Banca de Inversión de Banobras, Carlos Mier y Terán Ordiales; entre otras autoridades federales, estatales y municipales; diputadas y diputados locales; representantes de los sectores transportista, de la construcción y cámaras empresariales, así como habitantes beneficiados.

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FGR