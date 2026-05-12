¿Quién es Sury Sosa, esposa de Edgar Chumacero, funcionario del Bienestar Puebla? FOTOS

Un nuevo escándalo dentro de la política poblana circula por redes sociales, pues se exhibió un video en el que el funcionario de la Secretaría del Bienestar, Edgar Chumacero aparece besándose con su compañera de militancia, Natalia Suárez del Real.

Este 9 de mayo Carín León dio un concierto en el Palenque de la Feria de Puebla 2026, y durante este Natalia Suárez del Real y Edgar Chumacero fueron grabados conversando y dándose un beso.

Video de la infidelidad de Edgar Chumacero y Natalia Suárez ı Foto: Captura de pantalla

Por la mañana del 11 de mayo la esposa de Edgar Chumacero, Sury Sosa, realizó unas publicaciones en redes sociales en las que señaló que la infidelidad podría no ser cosa de una noche.

“Te metiste con el marido de la persona equivocada mi reina y mira q te lo advertí desde febrero y no hiciste caso, arriesgar tu trabajo” escribió Susy Sosa desde su cuenta de la red social X.

Publicación de Sury Sosa ı Foto: Redes Sociales

La pareja sentimental de Chumacero señaló que del Real se exponía para que incluso su hijo la viera, y aseguró que la infidelidad podría deberse a que del Real busca una candidatura para las diputaciones de Puebla.

“Todo esto para intentar ser diputada xq nunca has sido nadie políticamente hablando” se lee en la publicación de Sury Sosa, en la que aseguró que Chumacero y ella continúan en una relación: “Seguía conmigo mientras le veía la cara a ella una vez más.”

Susy Sosa y Edgar Chumacero ı Foto: Redes Sociales

¿Quién es Sury Sosa?

Susy Sosa es una modelo de origen cubano que comparte en redes sociales fotografías y videos de sus viajes, su vida como modelo, y su relación con el político mexicano.

De acuerdo con la información que se conoce, Sury Sosa es una economista, y podría estar en una relación con el esgrimista y político mexicano incluso desde hace unos años, incluso antes de que comenzara el confinamiento por la pandemia.

La primera publicación de redes sociales en la que Sury Sosa compartió su relación con Edgar Chumacero es del 2022, y en esta se lee: “Me enamore de ti sabiendo quién eras, sabiendo que nuestro amor no iba a ser fácil, pero que sería tan fuerte que nada podría destruirlo, ni la distancia ,ni las personas, ni incluso una pandemia.”

Sury Sosa ı Foto: Redes Sociales

Además, en 2025 Edgar Chamucero Hernández publicó una balada romántica con el título “Después de todo”, en la que la foto de portada es la cara de Sury Sosa, y comparte el inicio de su relación en Cuba y parte de su historia de amor.

Susy Sosa y Edgar Chumacero ı Foto: Redes Sociales

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