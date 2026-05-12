¿Quién es Natalia Suárez, la funcionaria del Bienestar Puebla y presunta amante de Edgar Chumacero?

Luego de unos meses de que ocurriera la polémica que desató su fiesta temática del El Gran Gatsby, Natalia Suárez del Real está en el ojo del huracán de nuevo, pero ahora por protagonizar una infidelidad.

Natalia Suárez del Real fue señalada por la esposa del coordinador de la Secretaría del Bienestar, Edgar Chumacero, esto luego de presuntamente aparecer en un video besando a su compañero de militancia.

La esposa de Chumacero, Sury Sosa señaló que quienes aparecen en el video, grabado el 9 de mayo durante el concierto que dio Carín León en el Palenque de la Feria de Puebla, son Natalia Suárez del Real y Edgar Chumacero Hernández.

Sosa señaló que desde febrero habría advertido a del Real que la indifelidad con su pareja sentimental podría repercutir de manera negativa en su vida política, lo que genera especulaciones sobre si la infidelidad podría ser un tema que lleva ocurriendo desde meses atrás.

Video de la infidelidad de Edgar Chumacero y Natalia Suárez ı Foto: Captura de pantalla

Asimismo, aseguró que esta infidelidad podría ser una estrategia por parte de la política veracruzana, pues esta busca un lugar para ser aspirante durante las elecciones de las diputaciones: “Todo esto para intentar ser diputada xq nunca has sido nadie políticamente hablando.”

Las publicaciones que realizó Sury Sosa este 11 de mayo ya no se encuentran disponibles, y hasta el momento Natalia Suárez ni Edgar Chumacero han publicado algún comentario al respecto.

Edgar Chumacero y Natalia Suárez ı Foto: Redes Sociales

¿Quién es Natalia Suárez?

Natalia Suárez del Real es una delegada del Bienestar en la región 14 de Puebla que participa activamente durante las asambleas de dicha localidad, y es encargada de dar apoyos en dicho estado.

Suárez del Real es originaria de San Andrés Tuxtla, Veracruz, y cuenta con una licenciatura en Derecho y una maestría en Derecho Corporativo; durante su vida política dentro de Morena ya habría buscado una candidatura a diputada en 2023 sin éxito.

La política ha trabajado previamente con Ignacio Mier, lo que le permitió establecerse dentro del partido pues; de acuerdo con las declaraciones del actual gobernador de puebla, Alejandro Armenta Mier, esta habría sido propuesta como persona de confianza del senador Mier Velazco.

Además de su fiesta de El Gran Gatbsby, la delegada del Bienestar generó polémica previamente luego de hacer declaraciones controversiales, pues en una entrevista aseguró que por su perfil “no encabajaba en el estilo” de Morena.

Ayer el @s_transformarmx en su diagnóstico presentó 30 puntos a desarrollar en los diferentes sectores sociales…

Felicidades a @NachoMierV por el incansable trabajo, ¡estoy segura que le regresará a Puebla la grandeza! pic.twitter.com/GnL1U80XfZ — Natalia Suárez del Real (@NataliaS_Puebla) October 17, 2023

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