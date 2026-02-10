¿Quién es Natalia Suárez, la delegada del Bienestar en Puebla en polémica por fiesta lujosa?

Natalia Suárez, delegada del Bienestar en Puebla es tendencia en redes sociales debido a que se desató una polémica luego de que se filtraran videos de una fiesta por su cumpleaños.

La delegada del Bienestar en Puebla realizó una fiesta con temática inspirada en la película El Gran Gatsby, por lo que su atuendo y varios elementos de esta destacaban por el lujo que representa a la película.

En un video que circula en redes sociales se puede observar a Natalia Suárez virtiendo una bebida alcoholica; que aparentemente es champagne, sobre varias copas que se encuentran sobre una mesa para posteriormente repartirla entre sus invitados.

La #deleGATA de la Secretaría del Bienestar, Natalia Suárez del Real, exhibida en un fiestón en un restaurante donde se da el lujo de tirar vino.



Ahí tienen a los funcionarios del bienestar, demostrando que los únicos que salieron de la pobreza, fueron ellos. pic.twitter.com/XMVPsZyJfw — Neoliberalover (@neoliberalover) February 7, 2026

Estas imágenes desataron una gran polémica en redes sociales, pues los usuarios apuntaban que estas acciones no tenían congruencia con el principio de austeridad que caracteriza al partido político al que pertenece, por lo que incluso realizaron memes al respecto.

¿Quién es Natalia Suárez?

Luego de que se viralizara este fragmento de la celebración de cumpleaños de Natalia Suárez Real, la delegada publicó un breve comunicado en el que señala que es conscente de sus acciones generan un impacto en la confianza de la ciudadanía.

“Quiero comenzar reconociendo que la forma en que se mostró dicha celebración no fue congruente con los principios de austeridad, mesura y responsabilidad que rigen al movimiento de la Cuarta Transformación y que la ciudadanía espera de quienes desempeñamos una función pública.” Se lee en el comunicado de la delegada del Bienestar.

Asimismo, señaló que tiene un compromiso con los valores de su partido de manera personal, por lo que esto debe verse reflejado “tanto en el ejercicio del cargo como en la conducta cotidiana.”

Comunicado de Natalia Suárez ı Foto: Redes Sociales

La delegada del Bienestar apuntó que la celebración de su cumpleaños fue un evento privado que organizaron sus familiares y personas cercanas, mismo en el que cada asistente cubrió el costo de su consumo.

Natalia Suárez Real es una mujer que rige como funcionaria pública en el estado de Puebla, específicamente como delegada del Bienestar en la región 14, misma en la que participa durante las asambleas que se realizan en las localidades.

Natalia Suárez ı Foto: Redes Sociales

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier señaló que Natalia Suárez Real trabajó con su primo, Iganicio Mier, y este se la presentó y la propuso como una persona de confianza que le ayudó.

“Yo siempre les digo, tengan cuidado, cuando hacen recorridos. Tengan un desempeño correcto con base en los valores, en los principios éticos de Morena; y también con base en la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.” precisó el gobernador.

Natalia Suárez ı Foto: Especial

