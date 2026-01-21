Gignac, a punto de sufrir un accidente vial que hubiera sido devastador; el VIDEO es perturbador

El delantero francés André-Pierre Gignac, máxima leyenda de los Tigres de la UANL, se llevó un gran susto en las calles de Monterrey, pues estuvo a nada de tener un grave accidente vial que hubiera sido devastador. El Bomboro casi es atropellado por una camioneta y quedó captado en video.

En redes sociales circulan imágenes en donde Gignac y un acompañante viajan en scooters por las calles de San Pedro Garza García. La persona que iba con el delantero galo alcanzó a cruzar la avenida, pero él tuvo que detenerse de manera abrupta para evitar que una camioneta que iba pasando lo arrollara.

TEN CUIDADO GIGNAC 🥲⚠️



Gignac paseaba en una scooter por San Pedro cuando una camioneta tuvo que dar un frenon para no llevárselo



La camioneta se detuvo mientras Gignac lo miraba molesto

En el metraje se va a El Bomboro detenerse de golpe y voltear a ver al conductor del coche. La mirada de Gignac es de enojo, pues vivió un momento tenso que afortunadamente no pasó a mayores. El video se ha compartido en redes y

Gignac y su actualidad en Tigres

André-Pierre Gignac es el máximo goleador de los Tigres, pero su actualidad no es la mejor. El delantero galo tiene dos partidos jugados, pero ninguno de titular y no tiene anotaciones. Aunque de ese par de compromisos tiene tan solo 54 minutos de 180 posibles.

El cuadro que dirige por segundo torneo Guido Pizarro se ubica en el lugar 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Luego de tres jornadas el conjunto de la UNAL tiene una victoria, un empate y una derrota.

