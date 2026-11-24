El actor Will Smith está pasando, nuevamente, por otro momento difícil y es que ahora su lujosa mansión de 42 millones de dólares se incendió en Calabasas, California.

De acuerdo con la información, el fuego de la casa de Will Smith comenzó en el cobertizo de la vivienda.

Por otra parte, se dio a conocer que el fuego comenzó de manera accidental, pero lograron sofocar el fuego.

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Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer el costo de los daños que dejó el incendio. Sin embargo, las autoridades sí confirmaron que el incidente no dejó personas lesionadas y que el fuego fue accidental, por lo que no se afectó a la casa principal.

Así fue la tragedia del incendio de la casa de Will Smith

De acuerdo con el medio estadounidense TMZ, el fuego comenzó en el cobertizo y la oficina del sheriff recibió una llamada de emergencia a la medianoche.

Los bomberos arribaron al lugar inmediatamente y lograron controlar el fuego antes de que éste se extendiera por el resto de la lujosa propiedad.

Will Smith and Jada Pinkett Smith: Blaze erupts at actors' $42 million estate.



🎥: Backgrid pic.twitter.com/2iLd1n5VsT — TMZ (@TMZ) November 23, 2026

Hasta el momento Will ni su esposa Jada Pinkett se han pronunciado al respecto y tampoco se sabe si ellos estaban dentro de la casa cuando el incidente se registró.

La propiedad de Will Smith ya había sufrido otra incendio en el año 2021.

El incendio de 2026 ocurrió dos días después de que Will Smith y su esposa fueran captados en una salida familiar en Malibú.

Además, hace unos días también se dio a conocer una supuesta acusación de agresión sexual contra el actor de Hombres de Negro.

Supuestamente un examigo del actor lo demandó por haberlo tocado de forma inapropiada mientras grababan un video musical juntos. Según la información difundida, el histrión se habría disculpado y hasta le habría pedido a su examigo guardar silencio para no afectar su imagen.

Sin embargo, el equipo legal de Will Smith salió a desmentir esta información y aseguró que todo era falso.

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